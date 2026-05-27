Moartea misterioasă a unui tânăr nigerian răscolește fotbalul mondial. Victor Udoh avea doar 21 de ani

Doliu în lumea fotbalului: Victor Udoh, în vârstă de 21 de ani, a murit în mod misterios, iar ancheta privind dispariția lui continuă: o intoxicație alimentară sau cu băuturi este una dintre cauzele investigate.

Lumea fotbalului a aflat de moartea subită a jucătorului de perspectivă. Când și-a pierdut viața, tânărul nigerian se afla în vacanță în Abuja, Nigeria, aproape de locul în care a copilărit, Madalla.

Cariera sa a început la Hypebuzz, o echipă din capitala Nigeriei. După ce și-a făcut un nume pe continentul african, Royal Antwerp a decis să-l aducă în Europa.

La doar 19 ani, Udoh a fost chemat la prima echipă, susținut de antrenorul Mark van Bommel, și a început să se impună. În sezonul 2024-25, a făcut o mutare-surpriză în Premier League: Southampton i-a făcut contract pe trei ani. Nu a avut apariții în prima ligă engleză, dar a avut câteva la echipa de tineret (U21). Ultimul său club înainte de moarte a fost Dinamo Ceské Budejovice, în liga cehă.

Vestea despre trecerea în neființă a tânărului în vârstă de 21 de ani a venit de la fostul său club, Royal Antwerp, care a anunțat incidentul pe rețelele de socializare. Și Southampton a postat un mesaj la despărțirea de fostul său jucător.

Cauza morții lui Victor Udoh rămâne necunoscută. Moartea sa este învăluită în mister. Ziarele locale și tabloidele nigeriene relatează despre o posibilă intoxicație alimentară. Fotbalistul fusese în oraș cu prietenii în seara precedentă.

Cu toate acestea, trupul său neînsuflețit a fost găsit a doua zi dimineață. Cazul este încă în așteptarea unei soluții finale, iar autoritățile locale au declanșat mai multe anchete.