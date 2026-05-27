Misiune dramatică: salvatorii încearcă să ajungă la șapte persoane blocate, de o săptămână, într-o peșteră inundată din Laos

După șapte zile de intervenții dificile, echipele de salvare din Laos și Thailanda spun că nu și-au pierdut speranța de a găsi în viață șapte persoane blocate într-o peșteră inundată, unde accesul este îngreunat de apă, noroi și pasaje extrem de înguste.

O amplă operațiune de salvare se desfășoară în provincia Xaisomboun din Laos, unde șapte persoane sunt blocate de mai multe zile într-o peșteră inundată, după ce ploile torențiale au provocat o alunecare de teren care a blocat ieșirea.

În ciuda condițiilor severe și a timpului care trece, salvatorii spun că își păstrează speranța și cred că succesul misiunii „nu este departe”.

Cele șapte persoane au intrat în peșteră pe 19 mai, în căutare de aur, însă precipitațiile abundente au provocat inundații rapide, care au blocat accesul către exterior. Un membru al grupului a reușit să scape înainte ca intrarea să fie complet astupată și a alertat autoritățile, însă de atunci nu a mai existat niciun contact direct cu cei rămași în interior.

Cursă contracronometru

Operațiunea de salvare a devenit o adevărată cursă contra cronometru. Echipele din Laos sunt sprijinite de salvatori experimentați din Thailanda, inclusiv veterani ai celebrei intervenții din 2018 din peștera Tham Luang, unde 12 copii și antrenorul lor au fost salvați după mai bine de două săptămâni petrecute sub pământ, notează cna.

Potrivit ultimelor informaţii, salvatorii au reușit să înainteze treptat prin galerii înguste, pline de apă, nămol, nisip și pietriș, reducând semnificativ distanța până la locul în care s-ar putea afla grupul blocat. Echipele spun că se află acum la aproximativ 20-30 de metri de zona unde cred că sunt captive cele șapte persoane.

În unele sectoare, înaintarea se face extrem de greu, centimetru cu centimetru, din cauza spațiilor foarte înguste, uneori de numai 50-60 de centimetri lățime, și a nivelului ridicat al apei, care în anumite pasaje ajunge până la piept.

Imagini filmate în interiorul peșterii îi arată pe salvatori târându-se prin galerii noroioase, în condiții de vizibilitate redusă și risc permanent de surpare.

Aproximativ 100 de persoane participă în prezent la misiune, printre care soldați, scafandri, medici și voluntari civili din Laos și Thailanda. Echipele pompează apă fără întrerupere, zi și noapte, pentru a reduce nivelul inundațiilor și a crea condiții mai sigure de acces.

La misiune participă și doi dintre salvatorii cunoscuți pentru implicarea lor în operațiunea Tham Luang din 2018: scafandrul finlandez Mikko Paasi și scafandrul thailandez Norrased „Ben” Palasing, considerați specialiști în intervenții subterane complexe.

Pe lângă accesul principal, echipele explorează și puțuri de aerisire și galerii naturale aflate deasupra peșterii, în speranța identificării unor rute alternative către zona unde s-ar putea afla persoanele captive.

Deși până acum nu a fost stabilit un contact direct cu grupul blocat, coordonatorii operațiunii spun că există motive pentru optimism. Salvatorii cred că în interiorul peșterii ar putea exista „buzunare” de aer respirabil și zone aflate la înălțime, ferite de apă, unde cei șapte s-ar fi putut adăposti.