Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
Tánczos Barna, despre proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu: „Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral”

Publicat:

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat luni, 24 noiembrie, că proiectul de lege potrivit căruia se interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public pentru anumite categorii de angajați vizează în principal pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici.

Tanczos Barna/FOTO: Facebook
Tanczos Barna/FOTO: Facebook

Tánczos Barna a explicat că măsura se referă exclusiv la sectorul public și prevede că pensionarii cu pensii speciale sau militare care aleg să rămână în activitate după vârsta de pensionare vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu.

Dacă se reangajează în sectorul public, va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate. Acea pensie extra, care se acordă pentru anumite categorii de angajați… intră în această categorie judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, jandarmii și cei din alte structuri similare.

Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral și cea de contributivitate, și cea specială… pentru că contribuie la economie. Acolo nu se aplică nicio restricție. Sper să nu existe excepții, trebuie să fie regulă generală”, a precizat vicepremierul la Digi24.

Potrivit acestuia, „este o regulă pentru a crea un echilibru și echitate”

„Dacă ai capacitatea de a munci mai departe, după ce ai ieșit la pensie anticipată… și vrei să lucrezi la stat, atunci ai o pensie specială, încă o dată cu ghilimelele de rigoare, mai mică, adică beneficiezi de 15%.”, a mai spus el.

Proiectul prevede și că angajații la stat care ating vârsta de pensionare își pot continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul angajatorului. Modificările nu se aplică parlamentarilor, judecătorilor CCR, celor de la Curtea de Conturi sau altor instituții aflate în subordinea Parlamentului, precum ASF, ANRE, ANCOM sau SRI.

„Este propunerea care s-a postat astăzi pe site-ul Ministerului Muncii. Va intra în procedura de dezbatere publică și sper în cel mai scurt timp posibil și în aprobare”, a mai spus Tánczos Barna.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat tot astăzi că „discuțiile continuă” privind persoanele care ar putea fi exceptate de la restricția cumulului dintre pensie și salariu.

Guvernul Bolojan a lansat în consultare publică proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public, vizând în special pensiile de serviciu și pensiile militare.

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și stabilește clar condițiile și excepțiile aplicabile.

image
