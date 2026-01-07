Coșmarul nu s-a încheiat: Gabriel a crescut, dar are nevoie de noi operații. Tânărul suferă de o boală rară, care îi dă dureri cumplite

,,Aș vrea măcar să încerc să trăiesc o viață normală și vă cer tot ajutorul!". Este mesajul lui Gabriel, un tânăr de 22 de ani, pasionat de anime-uri, benzi desenate și de limba engleză. O boală rară și devenita agresivă îi provoacă dureri cumplite și infecții care îi pun viața în pericol. Are nevoie urgentă de două operații, fără de care organele ar putea începe să cedeze. Speranța vine din Japonia, dar are și un cost, mult prea mare pentru posibilitățile mamei, care îl crește singură: cel puțin 100.000 de euro. ,,Este foarte greu, mai ales ca mamă, când vezi atâta suferință și ești neputincioasă", spune femeia. Împreună îi putem ajuta!

Dorința lui Gabriel

La 22 de ani, Gabriel nu își dorește haine de marcă sau ultimul gadget apărut. Vrea doar mai puțină durere. Suferințele lui sunt greu de exprimat în cuvinte, povestește mama. Dar există o speranță, în Japonia, în persoana unui medic recunoscut pentru cazurile grele.

,,Putem spera și noi pentru el la o viață cât de cât normală. La o viață în care să nu te mai trezească durerea, să te culci cu durerea, cum este viața lui Gabriel în acest moment. Nopți albe în care efectiv corpul trebuie să fie foarte obosit și să cedeze ca să adoarmă. Acela este somnul lui Gabriel, în acea cedare, pentru că durerea este tot acolo, nu pleacă niciodată și cea care îl trezește din această stare de așa-zis somn este durerea care se intensifică. Când bietul Gabriel nu mai poate, zice <<Mama, dă-mi ceva>>. Nu mai știu ce combinații să îi fac. În Franța i-au dat și morfină. (...)", spune Oana Bălăcean. Pentru ea, Gabriel este totul. Îl crește singură de când era mic și ar da orice să nu mai vadă în ochii lui lacrimi.

,,Numai rugăciunile către Maica Domnului și către Bunul Dumnezeu sunt cele care ne ajută să luăm fiecare zi pe rând. Pentru că este foarte greu, mai ales ca mamă, când vezi atâta suferință și ești neputincioasă, că nu poți să o iei tu. Te uiți și nu știi cum să ajuți. Asta este cea mai mare durere!"

Boala de care suferă Gabriel

Gabriel s-a născut cu sindromul Klippel–Trenaunay, o boală rară, care în România nu se poate trata.

,,Este o malformație congenitală care afectează vasele de sânge, vasele limfatice și oasele. De exemplu, din cauza acestei boli, Gabriel are piciorul stâng ,,de elefant". Este dublu față de piciorul lui drept, pentru că pe dedesubt Gabriel are vasele limfatice, dar nu sunt legate de niciun canal și atunci are doar o masă de vase care tot acumulează limfă și la un moment dat, când devine un surplus, limfa începe să iasă în exterior. Efectiv ca într-o strecurătoare. La un moment dat nici nu mai știu unde să îl bandajez pe picior și, nici nu termin de bandajat un loc, că trebuie să schimb compresele și bandajul din altul", povestește mama, care are grijă de el zi și noapte.

,,Partea cea mai grea și gravă e că atunci când încep aceste scurgeri de limfă se facilitează intrarea bacteriilor și apar infecțiile. Uneori reușim să le tratăm acasă, alteori necesită spitalizare, pentru că în 22 de ani infecțiile lui Gabriel au devenit din ce în ce mai dure. De exemplu, acum cinci ani a avut două infecții combinate: cea de la boală - erzipel - și o dermatită. Nu am văzut în viața mea așa ceva! A fost ceva ce numai în coșmaruri poți să trăiești. Arăta piciorul de parcă ar fi fost ars, pielea era efectiv neagră, cu multe crăpături, prin care curgea sânge și limfă", își amintește mama.

Operațiile din Franța, un eșec

În decembrie 2023 a fost operat pentru prima dată în Franța, dar lucrurile nu au mers bine.

,,Au fost foarte multe complicații: insuficiența renală, probleme cu pancreasul, s-au spart venele și s-a infiltrat tratamentul care era pentru rinichi. Foarte, foarte multe complicații!".

Au urmat încă două intervenții, iar după una dintre ele, ,,la cinci zile distanță, lui Gabriel i s-a desfăcut jumătate din operația inghinală. A fost reoperat. Și ușor, ușor, iar au apărut complicațiile și durerile care nu se mai opresc absolut deloc. Îmi spunea Gabriel: <<Când e stângul, când e dreptul, fac concurență care să mă doară mai tare.>>"

Intervențiile din Japonia, esențiale pentru viața lui

De la mama unei alte paciente, Oana Bălăcean a aflat de un medic din Japonia, recunoscut pentru cazuri imposibile – Dr. Yamamoto Takumi.

,,Ne-a spus că încă îl mai poate ajuta pe Gabriel și ne-a explicat de ce nu au funcționat operațiile din Franța. Ne-a spus că după ani de cercetare din India, Japonia și Taiwan au ajuns la concluzia că până nu intri radical și scoți absolut tot ce este țesut afectat nu se văd rezultatele".

Gabriel a fost deja la o consultație în Japonia, cu ajutorul banilor strânși din donații. Acolo el și mama lui au aflat că are nevoie de două operații urgente.

,,Partea cea mai gravă este plămânul. Atunci când s-a spart operația, o parte din limfă a spart pleura plămânului și a intrat în plămân. Domnul doctor ne-a spus că are toată partea stângă a corpului cuprinsă în această malformație. Tot ce înseamnă creier, ochi, inimă, plămâni, rinichi, absolut tot. Poate oricând să urc. Mai ales dacă nu face aceste două operații Gabriel, organele lui vor ceda pe rând, pentru că deja corpul este foarte obosit după 22 de ani de infecții și de luptă".

Operațiile sunt complicate, dar i-ar aduce lui Gabriel viața la care acum doar visează: fără dureri zi și noapte și fără infecții care să îl pună în pericol.

,,La prima operație o să îi facă anestezie locală și o să îi facă niște legături între vasele de sânge și vasele limfatice, prinse prin mici bypass-uri care se numesc anastomoze. Dânsul este cel mai bun din lume pe aceste anastomeze. Fără aceste legături, limfa va continua să circule haotic. A doua operație, din ce ne-a spus domnul doctor, o să fie mult mai grea și mai dificilă. (...) Pe scurt, vor da jos toată pielea de pe piciorul lui Gabriel, vor scoate tot țesutul afectat și apoi vor lua grefe tot de pe el, de pe spate și vor reconstrui piciorul, inclusiv zona inghinală. După această operație, vom sta cel puțin trei săptămâni în spital".

Mama a văzut și fotografii cu pacienți deja operați, iar rezultatele sunt uimitoare. Acum, își dorește ca și Gabriel să aibă această șansă.

Conturile în care se pot face donații

100.000 de euro sunt costurile estimate numai pentru prima operație . Dar împreună îl putem ajuta pe Gabriel. Conturile deschise pentru donații sunt următoarele:

Cont BCR:

RO72RNCB0094164998250001

Beneficiar Balacean Gabriel

Cont Banca Transilvania:

RO18BTRLRONCRT0568452701

Beneficiar Balacean Gabriel

Cont BCR Asociatia Impreuna Pentru Gabriel

RO33RNCB0078174665430001

Cui.47260899

Cont paypal Oana.balacean@gmail.com