Colegiul Medicilor atrage atenția asupra informațiilor despre cezariană de pe panourile din București: „Sunt lipsite de fundament științific”

Colegiul Medicilor din România (CMR) avertizează că mesajele de pe panourile din București privind nașterea prin cezariană sunt „lipsite de fundament științific” și subliniază că informația medicală difuzată public trebuie să fie corectă, completă și validată științific.

„Informația corectă, completă și validată științific este esențială atât pentru pacienți, cât și pentru societate în ansamblu”, transmite CMR, pe Facebook.

Instituția subliniază că „recomandările privind actul medical trebuie să aparțină exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență”, iar acestea trebuie să fie „fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și bune practici medicale, adaptate particularităților fiecărui caz în parte”.

Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, subliniază că: „pentru asigurarea transparenței și a responsabilității publice, Colegiul Medicilor din România consideră obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”.

Potrivit instituției, „dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informațiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populației”.

Referitor la mesajele apărute recent în spațiul public privind nașterea prin operație cezariană, Colegiul Medicilor din România, prin Comisia de Obstetrică-Ginecologie, face următoarele precizări:

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendul general european și global, determinat de multiple cauze medicale, sociale și sistemice”, au precizat reprezentanții comisiei.

CMR subliniază că „decizia privind tipul nașterii este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului” și atrage atenția că „protejarea populației împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public”.

Proiect cu noi reguli depus în Parlament

Deputatul USR de Vrancea Corina Atanasiu propune introducerea unei noi reguli pentru mesajele cu caracter medical afișate în spațiul public. Inițiativa legislativă ar urma să prevadă ca orice panou public ce conține „sfaturi” medicale să fie avizat de Colegiul Medicilor sau de o asociație medicală de profil, înainte de a primi aprobare din partea autorităților locale. Inițiativa vine ca urmare a panourilor ce au împânzit Bucureștiul, prin care viitoarele mame sunt sfătuite să se intereseze despre beneficiile nașterii naturale, în detrimentul operațiilor de cezariană.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a scris Corina Atanasiu pe Facebook.

Parlamentarul a dat exemplul unui panou care susține în mod eronat că „prin cezariană lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, afirmație pe care o cataloghează drept falsă și fără bază științifică. Aceasta avertizează că astfel de mesaje pot crea anxietate în rândul viitorilor părinți și pot influența decizii medicale riscante.