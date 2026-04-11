Panouri cu mesaje medicale - doar avizate de doctori. Proiectul de lege vine după afișele misterioase despre naștere apărute în București

Un deputat propune introducerea unei noi reguli pentru mesajele cu caracter medical afișate în spațiul public. Inițiativa legislativă ar urma să prevadă ca orice panou public ce conține „sfaturi” medicale să fie avizat de Colegiul Medicilor sau de o asociație medicală de profil, înainte de a primi aprobare din partea autorităților locale. Inițiativa vine ca urmare a panourilor ce au împânzit Bucureștiul, prin care viitoarele mame sunt sfătuite să se intereseze despre beneficiile nașterii naturale, în detrimentul operațiilor de cezariană.

De asemenea, proiectul de lege prevede obligativitatea afișării numelui persoanei sau entității care finanțează astfel de campanii publicitare, pentru a crește transparența în spațiul public.

Anunțul a fost făcut de deputatul Corina Atanasiu, care susține că inițiativa vine ca reacție la proliferarea mesajelor medicale înșelătoare promovate pe panouri publicitare.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a scris Corina Atanasiu pe Facebook.

Parlamentarul a dat exemplul unui panou care susține în mod eronat că „prin cezariană lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, afirmație pe care o cataloghează drept falsă și fără bază științifică. Aceasta avertizează că astfel de mesaje pot crea anxietate în rândul viitorilor părinți și pot influența decizii medicale riscante.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a transmis deputatul.

Aceasta a făcut referire și la cazuri tragice în care dezinformarea privind nașterea ar fi contribuit la decizii medicale greșite și complicații severe.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, argumentează deputatul.

Panourile nu oferă nicio informație despre autorii campaniei și nu includ vreo trimitere către un site sau o sursă oficială. Acest lucru i-a făcut pe mulți să se întrebe cine se află, de fapt, în spatele lor.