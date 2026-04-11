Panouri cu mesaje medicale - doar avizate de doctori. Proiectul de lege vine după afișele misterioase despre naștere apărute în București

Un deputat propune introducerea unei noi reguli pentru mesajele cu caracter medical afișate în spațiul public. Inițiativa legislativă ar urma să prevadă ca orice panou public ce conține „sfaturi” medicale să fie avizat de Colegiul Medicilor sau de o asociație medicală de profil, înainte de a primi aprobare din partea autorităților locale. Inițiativa vine ca urmare a panourilor ce au împânzit Bucureștiul, prin care viitoarele mame sunt sfătuite să se intereseze despre beneficiile nașterii naturale, în detrimentul operațiilor de cezariană.

Un deputat propune introducerea unei noi reguli pentru mesajele cu caracter medical. FOTO: Facebook

De asemenea, proiectul de lege prevede obligativitatea afișării numelui persoanei sau entității care finanțează astfel de campanii publicitare, pentru a crește transparența în spațiul public.

Anunțul a fost făcut de deputatul Corina Atanasiu, care susține că inițiativa vine ca reacție la proliferarea mesajelor medicale înșelătoare promovate pe panouri publicitare.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a scris Corina Atanasiu pe Facebook.

Parlamentarul a dat exemplul unui panou care susține în mod eronat că „prin cezariană lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, afirmație pe care o cataloghează drept falsă și fără bază științifică. Aceasta avertizează că astfel de mesaje pot crea anxietate în rândul viitorilor părinți și pot influența decizii medicale riscante.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a transmis deputatul.

Aceasta a făcut referire și la cazuri tragice în care dezinformarea privind nașterea ar fi contribuit la decizii medicale greșite și complicații severe.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, argumentează deputatul.

Panourile nu oferă nicio informație despre autorii campaniei și nu includ vreo trimitere către un site sau o sursă oficială. Acest lucru i-a făcut pe mulți să se întrebe cine se află, de fapt, în spatele lor.

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
mediafax.ro
image
El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”
fanatik.ro
image
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Donald Trump a decis să spună "DA", în ziua 43 a războiului din Iran
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Orașul aproape de graniţa cu România unde te simți ca în Amalfi. Berea costă 10 lei, prânzul până în 50 de lei
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Cum elimini mirosul de ars din cuptor înainte să se impregneze în bucătărie
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O să-i spun prin ce am trecut eu”
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Cum l-a numit fiica Andei Călugăreanu pe Gigi Becali, după gestul făcut timp de opt ani de patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
De ce se spune „Hristos a înviat!”. Care e originea salutului pascal
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Click!

image
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?