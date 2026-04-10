Panouri publicitare misterioase, în București. „Nu au absolut niciun site, niciun nume, nici un logo pe afișe"

În mai multe zone din București au apărut panouri prin care viitoarele mame sunt sfătuite să se intereseze despre beneficiile nașterii naturale, în detrimentul operațiilor de cezariană. Nimic greșit până aici, pentru că și medicii recomandă nașterea naturala ca prima opțiune. Controversa apare însă din modul în care sunt formulate aceste mesaje, pe care unele femei le percep ca fiind discriminatorii. În plus, panourile nu oferă nicio informație despre autorii campaniei și nu includ vreo trimitere către un site sau o sursă oficială. Acest lucru i-a făcut pe mulți să se întrebe cine se află, de fapt, în spatele lor.

Mesajele panourilor, discutate pe rețelele sociale

Pe rețelele sociale, discuțiile despre aceste panouri au sute de comentarii. Cele mai frecvente întrebări se referă la proveniența lor.

,,Ok, dar cine a plătit pentru afiș? Am văzut și eu câteva";

,,Nu au absolut niciun site, niciun nume, niciun logo pe afișe. Categoric nu e ceva de informare făcut de vreo instituție de stat. Senzația mea este că vom afla curând și că este ceva cu iz politic, similar cu CpF, dat fiind și apelul la pseudo-știință";

,,Am văzut și eu săptămâna aceasta din autobuz și mi se pare suspect că nu scrie cine face această campanie publicitară, pentru că asta este. Dacă ar exista o fărâmă de bune intenții, ar avea în spate măcar un medic, o autoritate";

,,Pe de-o parte, nu prea vreau ca lumea să vadă sfaturi medicale pe panouri. Pe de altă parte, mesajul e corect. sunt destul de ambiguu. Câtă vreme nu le vine și altora să pună panouri cu prostii, campania asta în particular presupun că e ok"

, sunt doar câteva dintre comentariile de pe platforma Reddit.

Alte comentarii vizează mesajele în sine, cu argumente pro sau contra.

Și pe Facebook panourile sunt subiect de discuție, iar femeile care au născut prin cezariană le văd chiar ca pe o formă de discriminare.

,, <<Prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii natural>> scrie maaaare. Iar Call-to-Actionul este <<Informează-te despre nașterea naturală!>> .Brandul din spatele afișului susține nașterea naturală. Vrea să educe, să invite, să convingă. Okay, am înțeles. Dar problema e că... mesajul pe care l-a pus în stradă face exact opusul. Ce face afișul, de fapt? Tratează cezariana ca pe un bau-bau. Ca și cum cezariana este o greșeală și tu, dacă alegi să naști așa, ești cea mai rea mamă pentru copilul tău. Ideea e că cezariana NU e o greșeală. E o procedură medicală care salvează vieți. Uneori e o urgență, atunci când mama sau copilul nu au altă șansă, alteori e o alegere conștientă a femeii, luată în deplină cunoștință de cauză. Și are tot dreptul să fie. E corpul ei. Acum pune-te în locul femeii care a născut prin cezariană de urgență. Sau care a ales cezariana și e împăcată cu decizia ei. Sau care e însărcinată și tocmai a aflat că va naște prin cezariană săptămâna viitoare.Cum se simte când citește afișul ăsta pe un panou în trafic?"

, se arată într-o postare, care îi aparține Nataliei Dogaru. Femeia a adăugat și că a transmis o petiție către Consiliul Național de Combatere a Discriminării (CNCD).

Dr. Ciprian Pop-Began: ,,Încearcă să creeze o conștientizare prin teamă, nu prin informare exactă"

Panourile pornesc de la la statistici reale: România se află constant în topul țărilor europene la numărul de operații de cezariană, cu 44% dintre nașteri realizate în acest fel. Cu mult peste recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit cărora procentul nașterilor de acest fel nu ar trebui să depășească 15%.

,,Este necesară o informare, dar nu așa, din punctul meu de vedere", spune dr. Ciprian Pop-Began, medic Primar obstetrică-Ginecologie.

,,Mie mi se pare, dar este o părere personală, nu ca medic, că o parte din ele încearcă să creeze o conștientizare prin teamă. Nu prin informare exactă. Exprimarea este mult prea sumară ca să poți să faci o conștientizare orientată. Conștientizarea înseamnă, în primul rând, să aduci un aport de informații orientat, că așa pot să citească și pe internet, dar fără filtrare", continuă acesta.

Potrivit medicului, decizia referitoare la naștere trebuie luată în funcție de trei factori:

,,Ar trebui luată ținând cont în primul rând de interesul matern; în al doilea rând, de interesul fetal și, în al treilea rând de interesul de cuplu - materno-fetal"

Anumite afecțiuni, precum cele cardiace (în cazul mamei), suferința fetală (în cazul beblușului) sau placenta previa (care pune în pericol și viața mamei, și a fătului) sunt câteva dintre indicațiile care pot duce la cezariană, spune dr. Began. Decizia trebuie luată însă întotdeauna după discuții cu medicii, adaugă acesta.

Doctorul atrage atenția și asupra unei informații transmite greșit dintr-unul dintre afișe, cea potrivit căreia ,,prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmit de la mamă la fiică".

,„Nu există așa ceva. Da, se poate transmite constelația care se ducă la o cezariană și la fiică. Adică, de exemplu, dacă mama are un bazin chirurgical - adică un bazin foarte strâmt - și fata poate să se dezvolte același tip de bazin. (...) Nici măcar nu este vorba de lipsa dilatațiilor și a contracțiilor, este lipsa de progresiune a travaliului. Trebuie să ai niște criterii prin care să definești un travaliu clar constituit și să-l diferențiezi de un fals travaliu. Ei, acest travaliu clar constituit presupune niște modificări la nivelul colului și niște caracteristice ale contracțiilor uterine. Acestea trebuie să fie progresive din trei puncte de vedere: din punct de vedere al frecvenței, al intensității și al duratei. Dacă se întrunesc aceste trei condiții ale contracțiilor și avem și modificările de col, vorbim de un travaliu clar constituit, care rebuie să determine la nivelul colului o anumită dilatație. În măsura în care nu determină sau contracțiile, deși inițial definesc un travaliu eficient, nu își mențin caracteristicile - aceste lucruri sunt condiționate genetic (...) se pot moșteni. Deci este exprimarea total greșită", explică Began.

Aceste condiționări nu au însă legătură cu decizia de a naște natural sau prin cezariană, spune dr. Pop-Began.

Am solicitat biroului de presă al Primăriei Capitalei un răspuns cu privire la proveniența panourilor - cui aparțin și cine a plătit pentru ele. Până la momentul publicării articolului, nu am primit răspuns,