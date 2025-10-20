Unde nu ajunge sistemul, ajung ei. Lecția de umanitate a unor medici români ajunși în cele mai izolate colțuri ale țării

O caravană medicală care schimbă vieți - ale oamenilor care ajung să beneficieze de consultații după ani buni în care acest lucru nu s-a întâmplat și ale medicilor voluntari care fac totul posibil. Asta a reușit să creeze profesorul Dorel Săndesc, medic primar ATI și managerul Spitalului Județean de Urgență Timișoara, cel care a inițiat în 2018 ,,Caravana pentru viață". De atunci și până acum, echipele medicale au ajuns în sate izolate din munți sau din Delta Dunării, în penitenciare, centre pentru oameni ai străzii și chiar la mănăstire. ,,Am ajuns să realizez făcând lucrurile astea că nu există investiție mai bună pe care un om o poate face în viața asta decât a ajuta necondiționat pe cei care au nevoie de tine și pe care tu poți să îi ajuți, mai ales dacă sunt necunoscuți", spune medicul.

Cum a pornit caravana

Caravana ,,Împreună pentru viață" a pornit la drum în 2018, după ce medicul Dorel Săndesc a văzut la televizor o serie de reportaje care l-au marcat profund.

,,Izolați în România se numea seria respectivă și arăta tot felul de comunități care trăiesc în zone izolate. Văzând această realitate, realizând în ce condiții trăiesc unii semeni de-ai noștri, am zis că dacă tot știm de ei că există ar trebui să încercăm să facem ceva să îi ajutăm. Și așa ne-a venit ideea să facem ceea ce știm noi mai bine, adică să le oferim servicii medicale care acolo erau inaccesibile.

Și am început să mergem pe urma reportajelor. Prima dată am mers în Banatul montan, la Ineleț, unde accesul până sus la cătun se face pe anumite porțiuni pe niște scări de lemn care sunt agățate de niște stânci, mai existând altfel o variantă mult mai lungă prin păduri, pe unde se poate merge doar cu calul sau pe jos", povestește medicul.

Vestea despre medicii voluntari care vin și oferă consultații gratuite s-a răspândit rapid. Și așa caravana, a depășit granițele Banatului.

,,S-a extins în pată de ulei, aș spune. Oamenii află și ne cheamă. Din diverse localități. Am fost în sate de minorități din Transilvania, în închisoare am fost de mai multe ori, în aziluri de noapte, în adăposturi de oameni ai străzii. Am ajuns în mai multe zone. Transilvania, Banat, am fost și în Oltenia, am fost în Deltă de patru ori. Nu mergem o singură dată într-un loc, să bifăm încă un punct pe hartă. Revenim, pentru că ei apreciază foarte mult. Și e firesc să îi revedem, acum sunt cumva pacienții noștri.

Pe cei pe care îi depistăm cu probleme serioase, care necesită internare, operații etc, avem grijă de ei, îi punem pe listă și obținem programare în spitalele unde pot beneficia de cele mai bune condiții și cele mai bune șanse de a fi tratați adecvat", spune prof. dr. Dorel Săndesc.

Ce se întâmplă în caravane

,,De la început am conceput aceste caravane ca pe o acțiune complexă, prin care să oferim oamenilor cât mai multe specialități medicale, să îi putem evalua cât mai complet. Am mers astfel, de atunci și până în prezent, cu un grup mare de medici, de diverse specialități (Interne, Cardiologie, Neurologie, ORL, Ortopedie, Gastroenterologie, Endocrinologie, Nefrologie, Chirurgie, Pediatrie, Oftalmologie) și cu echipamente necesare pentru a face o evaluare cât mai bună. Mergem de obicei cu cinci-șase ecografe, trei-patru-cinci EKG-uri, aparat de analize de sânge cu rezultate pe loc pentru o listă destul de mare de analize, spirometre, echipamente ORL, echipamente de oftalmologie. La cei la care observăm probleme cu vederea, se asigură ochelari. Iar procentajul este undeva la 70% - 80% dintre oamenii care ajung la consultații care nu văd bine și au nevoie de ochelari, dar nu își permit nici financiar, nici accesul nu e bun. Și ei primesc gratuit. Sunt copleșiți pur și simplu să afle asta! Toate serviciile sunt oferite gratuit", povestește medicul de Anestezie și Terapie Intensivă.

,,O facem fără niciun fel de pretenție și de aură de eroi"

Bucuria nu este însă numai a oamenilor care primesc. Medicii voluntari au învățat astfel de înseamnă bucuria de a oferi fără să aștepți nimic la schimb.

,,O acțiune de voluntariat pură și totală, aș spune. În sensul în care toți oamenii, toți voluntarii - peste 25 de fiecare dată, uneori 35 - lucrează total gratuit, oferindu-și timpul liber, energia, priceperea și foarte mult suflet în aceste acțiuni.

O facem fără niciun fel de pretenție și de aură de eroi. Pentru noi este o mare bucurie să facem asta! Ne umplem, ne încărcăm pozitiv extraordinar, pentru că avem o recompensă specială: când vezi mulțumirea acelor oameni, uluirea lor, că ei care nu au mai văzut doctori de 10 ani primesc acasă gratuit atâția doctori din atâtea specialități, primesc ochelari gratuit, analize - această reacție a lor de mulțumire, de recunoștință, de emoție reprezintă o recompensă extraordinară!", spune medicul emoționat.

Și odată cu această bucurie vine și o altfel de dependență:

,,Am ajuns să fim adicți de această activitate, adicți de a face bine. Adicție pe care o doresc tuturor oamenilor! Am ajuns să realizez făcând lucrurile astea că nu există investiție mai bună pe care un om o poate face în viața asta decât a ajuta necondiționat pe cei care au nevoie de tine și pe care tu poți să îi ajuți, mai ales dacă sunt necunoscuți. Asta îți asigură foarte multă recompensă și în viața asta - pur și simplu sufletește - și undeva există o parabolică și lucrurile astea ți se întorc multiplicat. Ca să nu mai vorbim de varianta, în care eu cred, că există ceva după viața asta și că în mod sigur la examenul acela de intrare aceste acțiuni, această solidaritate vor conta foarte mult".

De la rezidenți la profesori universitari, împreună în caravane

Dacă inițial doar medicii rezidenții participau la caravane, pe parcurs s-au alăturat și medici cu vechime.

,,În timp însă, șefii lor, profesorii lor, tot văzând că pleacă și vin foarte încântați i-au întrebat despre ce e vorba și au început să mă contacteze. Și acum avem în deplasările noastre o combinație foarte faină de tineri și personalități.

La ultima acțiune din Banatul Montan, din Anina, a fost profesorul Ioan Sporea, care este președintele la o societate internațională de gastroenterologie și ecografie. Sunt foarte mulți, dau câteva nume: profesoara Dana Stoian (Endocrinologie), profesorul Tibi Bratu (Chirurgie Plastică Reparatorie), profesorul Pop Liviu (Pediatrie), profesorul Cătălin Jianu (Neurologie), chirurgii mari experți care merg și asigură consulturi".

Între timp, programul s-a îmbogățit și cu acțiuni de educație medicală. În multe dintre deplasări organizează cursuri de prim ajutor și îi învață pe oameni despre importanța anumitor testări care pot salva vieți.

Campania care schimbă percepții

Un alt mare merit al acestor caravane medicale este schimbarea de percepții, crede prof. dr. Dorel Săndesc:

,,Credem că este singurul răspuns eficient și recomandat în fața unor acuzații de multe ori nedrepte, generalizatoare, jigniri chiar la adresa întregului corp medical. Eu cred că în loc să răspundem supărați și să îi acuzăm la rândul nostru pe cei care ne jignesc, acesta este răspunsul, să ne facem treaba cât mai bine și să facem lucruri importante și în afara fișei postului. Vă garantez că toți oamenii pe care i-am văzut - și deja sunt zeci de mii de oameni - nu mai gândesc că doctorii sunt toți niște șpăgari, niște nesimțiți, niște egoiști interesați doar de propriul câștig. Ăsta este răspunsul și încet, încet, piatră cu piatră cred că putem să reconstruim podul încrederii dintre noi și pacienții noștri, semenii noștri. Un pod esențial, mai ales pentru succesul tratamentului. Pentru că dacă nu există acea încredere și legătură, și evoluția bolii este mai proastă".

Programul ,,Împreună pentru viață" a fost și premiat. În 2022 a câștigat premiul ,,Campania anului" la Romanian Healthcare Awards.

Cum a decurs campania din acest an

În 2025, caravana a plecat la drum de 11 ori și a ajuns la 2.000 de oameni . Au mers inclusiv la mănăstire.

,,Este o mănăstire izolată undeva în Munții Șurianu, județul Alba. Și cunoscându-i pe părinții și pe măicuțele de acolo - unii sunt oameni cu facultăți făcute la Timișoara, medici, arhitecți, ingineri - și ei văzând profilul nostru ne-au invitat spunând că în munții ăia sunt mulți oameni care ar avea nevoie: pădurari, ciobani, soții de mineri. Și a fost deosebit. Recordul de altitudine a fost de 1.700 de metri, am instalat în corturi amenajate cu tot ce trebuie cabinetele medicale. Acolo am avut și bucuria să participe și președinta Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană, împreună cu doctorița Beatrice Mahler și doctorița Moise", povestește inițiatorul programului.

Pentru că timpul nu le mai permite, caravanele din acest an se opresc aici. Dar vor porni din nou la drum, la primăvară. Medicul Dorel Săndesc spune:

,,Aproape un sfert dintre weekendurile noastre ni le petrecem departe de familie, prin munți, prin cătune sărace, prin închisori, aziluri de noapte și adăposturi de oameni ai străzii. Și e foarte fain! (...) Vom merge înainte cu asta. Nu o facem nici pentru faimă, nici pentru glorie, ci doar o facem pentru că ne place. Și poate că avem șansa să contaminăm pe cât mai mulți oameni să participe la asemenea acțiuni, pentru că nu o să regrete niciodată".

Campania are un prieten la Ministerul Sănătății

În trecut, la caravanele ,,Împreună pentru viață" a participat și Alexandru Rogobete, pe atunci rezident al profesorului Dorel Săndesc.

,,A participat foarte mult la toate proiectele noastre, inclusiv la ăsta. La o deplasare din asta asigurăm undeva la 800-900 de consulturi, că vin 200 de oameni și au parte fiecare de mai multe consulturi. Și discutam mereu despre cât de mult înseamnă asta.

Iar acum, în noul pachet legislativ de Sănătate este inclusă și măsura ca spitalele să poată derula caravane medicale (în colaborare dacă doresc cu ONG-uri; noi am făcut-o prin ONG-ul nostru) și aceste servicii să poată fi decontate de Casa de Sănătate. Pentru că sunt consulturi de specialitate și sunt poate cele mai utile, că se adresează oamenilor cu cea mai mică accesibilitate la servicii medicale. Și asta cred că va fi un lucru cu totul deosebit, pentru că va stimula dezvoltarea acestor servicii, va asigura o recompensă financiară spitalelor", crede prof. dr. Dorel Săndesc.

,,Noi nu vrem, dacă această măsură se va introduce, să plătim neapărat personalul. Pentru că ei participă voluntar extraordinar, întotdeauna noi avem probleme să tăiem de pe listă, atât de mulți vor să vină, mai mulți decât e nevoie. Și dacă am plăti oamenii, s-ar altera poate ceva din superbul spirit de voluntariat".