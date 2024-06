Câte paturi alocate marilor arși există în România și când vor fi gata centrele de la București, Timișoara și Târgu Mureș

Explozia de la Botoșani readuce în discuție vechea problemă - nici astăzi rezolvată - a numărului de paturi alocate marilor arși din România, număr aproape inexistent. Și al marilor centre spitalicești destinate acestor pacienți, care se construiesc în ritm de melc.

Se pare că din tragedia de la Colectiv nu am învățat decât un singur lucru: să ne trimitem pacienții, în continuare, la clinicile din străinătate. Sau, în cazul de față, să-i tratăm în secțiile spitalelor din țară. Iar când aici nu sunt locuri sau starea bolnavilor este prea gravă să-i pasăm ca pe o minge de ping pong în grija medicilor din Capitală.

În toamnă se împlinesc 9 ani de la tragedia din Colectiv, iar de atunci și până acum în România nu s-a finalizat construcția nici unui centru pentru tratarea marilor arși. În iunie 2023 au început lucrările la construirea centrului de la Timișoara care va fi finalizat, speră autoritățile, până la sfârșitul acestui an. Două luni mai târziu, în august, anul trecut, a fost semnat contractul pentru unitatea medicală de la București din cadrul Spitalului pentru Copii Grigore Alexandrescu, iar în martie anul acesta au demarat lucrările pentru centrul de la Târgu Mureș. În concluzie, în prezent nici unul dintre cele trei centre promise de atâția ani nu funcționează încă. În locul acestor unități medicale, care astăzi ar fi trebuit să-și trateze pacienții la standarde europene, de-a lungul timpului au fost renovate și reabilitate doar câteva secții din spitale. Însă nu este nici pe de parte de ajuns. Căci o tragedie precum cea de la crevedia sau un eveniment precum cel de la Botoșani ar putea să se întâmple oricând și oriunde în țară. Iar victimele ar putea muri cu zile. Nu că nu s-ar fi întâmplat până acum…

Mai întâi la Timișoara…

La Timișoara, lucrările pe șantierul centrului de mari arși, care se construiește în curtea spitalului județean, continuă în ritm alert. Autoritățile locale au anunțat că unitatea medicală ar putea fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Din 2025 viitor hub de sănătate ar putea deveni funcțional. Asta, imediat după ce va fi dotat cu aparatură medicală și mobilier. „Centrul de Mari Arși de la Timișoara este cel mai avansat din cele trei pe care le realizăm. Am fost și acolo la șantier, lucrările avansează cu repeziciune și aș vrea ca cel puțin până la sfârșitul acestui an clădirea să fie terminată și, de la jumătatea anului viitor, să fie funcțională, dotată, să poată să primească copiii și adulții care au astfel de probleme de sănătate”, a declarat recent ministrul sănătății Alexandru Rafila. „În afară de investițiile directe de la Ministerul Sănătății, circa 2 miliarde de lei reprezintă programele cu finanțare internațională, cea mai mare parte din PNRR”, a continuat acesta. Valoarea investiției, derulată de Ministerul Sănătății, este de 66 milioane de euro, iar durata de execuție este de 26 de luni.

…și apoi în toată țara

Centrul de mari arși de la București care va funcționa în curtea spitalului de copii Grigore Alexandrescu a prins contur tot anul trecut, în august. „Noua clădire va cuprinde 2 săli de operație pentru pacienții cu arsuri severe, 10 paturi pentru pacienții critici, 16 paturi ATI postcritici și 10 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. În cadrul centrului va funcționa și un nou ambulatoriu de specialitate.„ Valoarea investiției este de 56 milioane de euro și face parte din Proiectul derulat de Ministerul Sănătății cu Banca Mondială. Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 26 de luni”, transmitea Ministerul Sănătății într-un comunicat.

Între timp, în aprilie anul acesta, la Clinica de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a fost înfiinţat Registrul Naţional Unic al Pacienţilor Arşi. Platforma va cuprinde date precum numărul arsurilor înregistrate la copii şi adulţi, locurile unde sunt tratate şi etiologia acestora. „În Registrul Naţional Unic al Pacienţilor Arşi vor fi înregistraţi pacienţii cu arsuri grave, astfel încât medicii de specialitate să aibă acces la dosarul şi istoricul tuturor”, au precizat medicii în cadrul unei conferințe de presă. Însă, atrag ei atenția, acest registru are nevoie de aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru a fi și implementat.

Medicii de la spitalul „Grigore Alexandrescu” au anunţat și faptul că se lucrează la o nouă bancă de piele care trebuie să fie naţională sau regională. „Ar fi de ajuns o bancă de ţesuturi, care să aibă piele în componenţa sa”, au mai declarat specialiștii.

La centrul de mari arși de la Târgu Mureș lucrările au început abia în martie anul acesta. Spitalul, care se află în curtea Spitalului Județean de Urgență, va avea 25 de săli de operații și o secție de terapie intensivă cu 57 de paturi, la standarde europene, promit autoritățile. Totul este gândit după un model franțuzesc. „Clădirea are trei etaje și un etaj tehnic, plus o puncte de legătură care leagă centrul cu spitalul”, a precizat reprezentantul firmei de construcții.

În acest moment România are 34 de paturi pentru mari arși. Șase sunt la Spitalul Floreasca, câte cinci la Spitalul de Arși din București, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași și la Spitalului Județean Timișoara. Alte trei se află la Spitalul Clinic „Bagdasar-Arseni”. 10 paturi pentru copii sunt disponibile la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. Există un singur Centru de Mari Arși în țara noastră, la Spitalul Floreasca.

Starea pacienților arși în explozia de la Botoșani

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, trei pacienţi, victime ale exploziei de la Dedeman Botoșani, sunt internaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" din Iaşi. "Toţi trei sunt internaţi la terapie intensivă. Sunt sedaţi. Nimeni nu poate fi operat fără anestezie. Vor fi apoi treziţi şi detubaţi când decide medicul ATI. La primul pacient adus de la Botoşani, cu suprafaţa corporală arsă estimată iniţial la Botoşani de 12%, la internare medicii specialişti au constatat că suprafaţa arsă este dublă", a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu.

Cei doi pacienţi internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) sunt intubaţi, iar starea acestora rămâne gravă, având în vedere că sunt afectate căile respiratorii. De asemenea, cei doi pacienţi internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani (la cerere) au stare generala bună, iar evoluţia este favorabilă.