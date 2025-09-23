Ce este Tylenolul, medicamentul pe care Donald Trump l-a asociat cu autismul

Afirmațiile lui Donald Trump - care a legat autismul de utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii - au stârnit neliniști printre cei care știu ce este, de fapt, acest medicament, dar și curiozități în rândul celor care nu au nicio idee despre substanța activă conținută: paracetamol.

Motoarele de căutarere și asistenții AI au fost asaltați cu întrebări despre acest medicament, după ce Președintele american a anunțat luni că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va informa medicii că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism” .

„Ei recomandă cu tărie ca femeile să limiteze utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii, cu excepția cazurilor în care este necesar din punct de vedere medical”, cum ar fi pentru tratarea febrei, „dacă nu puteți rezista”, a spus Trump, fără a prezenta și dovezi pentru susținerea afirmației.

În replică, producătorul Tylenol, Kenvue, a declarat luni că „nu este deloc de acord” cu afirmația că medicamentul provoacă autism și că este „profund îngrijorat de riscurile pentru sănătate și de confuzia pe care acest lucru o creează pentru femeile însărcinate și părinți”.

Ingredientul activ din Tylenol este paracetamolul

Tylenol este denumirea comercială a unui medicament foarte răspândit în Statele Unite, al cărui ingredient activ este acetaminofenul, cunoscut și sub numele de paracetamol, arată Copilot, asistentul conversațional AI dezvoltat de Microsoft, bazat pe tehnologia GPT-4, informație confirmată și de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Medicamentul este utilizat pentru reducerea febrei și ameliorarea durerilor ușoare și moderate: dureri de cap, dureri musculare, dureri menstruale, dureri articulare (artrită), dureri de dinți disconfort asociat cu răceala sau gripa de tip 2.

Amintim că ministrul Sănătăţii a declarat marţi că a cerut Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere cu privire la reacţiile secundare ale paracetamolului.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar", a spus Alexandru Rogobete la Palatul Parlamentului.

„Toate medicamentele au şi reacţii adverse”

Ministrul a mai spus că, până în acest moment, nu i s-a atras atenţia din partea specialiştilor cu privire la acest subiect.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru", a afirmat acesta.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”.

Ce trebuie să știe cei care folosesc paracetamol, potrivit prospectului

Prospectele diverselor tipuri de medicamente pe baza acestei substanțe active spun să nu le utilizați „dacă sunteți alergic la paracetamol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament, dacă suferiți de o boală activă sau de o afectare gravă a ficatului” și recomandă să vă adresați medicului sau farmacistului: dacă suferiți de boli ale rinichilor sau ale ficatului; dacă aveți afecțiuni preexistente ale ficatului este necesară monitorizarea funcțiilor ficatului în cazul tratamentului de lungă durata și cu doze mari; dacă aveți sindromul Gilbert (icter ușor) dacă consumați în mod obișnuit cantități mari de alcool etilic; dacă sunteți deshidratat sau aveți tulburări de nutriție, de exemplu cauzate de anorexie sau de nutriție deficitară; dacă aveți deficit de glucoză-6-fosfatdihidrogenaza (deficit enzimatic);dacă aveți anemie hemolitica; dacă aveți astm bronșic și hipersensibilitate la acid acetilsalicilic; dacă aveți febra, chiar după un tratament cu paracetamol; dacă folosiți în mod frecvent medicamente care ameliorează durerea, în special în asociere cu alte medicamente ce reduc durerea, deoarece acest lucru poate determina afectarea rinichilor cu risc de insuficientă renală”

Se recomandă, de asemenea, să nu consumați băuturi alcoolice pe parcursul tratamentului cu paracetamol.

„Nu luați mai mult Paracetamol decât v-a fost recomandat. O doză mai mare nu duce la ameliorarea mai rapidă a durerii; în schimb poate determina leziuni grave ale ficatului. Simptomele unei afecțiuni a ficatului apar după câteva zile”, se arată în prospectul medicamentului Paracetamol Terapia, publicat pe site-ul Farmaciei Catena, unde se specifică și că este foarte important să contactați cât mai curând posibil medicul dacă ați luat mai mult Paracetamol decât este recomandat în prospect, dar și ce reacții adverse pot apărea.

„Nu administrați acest medicament la copii cu vârstă sub 12 ani”, se mai arată în prospectul aceluiași medicament.

Precizări legate de sarcină și alăptare

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-va medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament, recomandă același prospect:

„La doze terapeutice, pe termen scurt, medicamentul poate fi administrat în cursul sarcinii, însă administrarea se va face numai după evaluarea beneficiului terapeutic al mamei în raport cu riscul potențial la făt. Paracetamolul traversează placentă și se excretă în laptele matern. Se recomandă prudență în administrarea paracetamolului în perioada de alăptare”.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Paracetamolul nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, precizează sursa citată.

Reacții adverse posibile

