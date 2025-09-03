Cancerul de prostată face ravagii la românii sub 50 de ani. Unul din 5 pacienți este depistat precoce, prin screening

Tot mai mulți români sub 50 de ani sunt diagnosticați cu forme agresive de cancer de prostată, potrivit datelor Centrului Cancerului de Prostată București.

Septembrie marchează Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Prostată, un demers global care atrage atenția asupra incidenței și impactului acestei afecțiuni.

Deși vârsta medie a pacienților rămâne în jur de 65 de ani, medicii atrag atenția asupra scăderii alarmante a vârstei de debut a bolii și subliniază importanța controalelor periodice.

Specialiştii Centrului Cancerului de Prostată București spun că, din păcate, doar 10% dintre pacienți se prezintă pentru screening. Recomandarea Centrului pentru bărbații de peste 45 de ani este să efectueze anual analiza de sânge PSA și un consult de specialitate,

Jumătate dintre pacienții care s-au prezentat în ultimul an aveau adenom de prostată, 30% au fost diagnosticați cu cancer de prostată în stadii incipiente, 10% prezentau forme avansate, şi doar 10% au venit în scop preventiv, pentru screening.

”O parte dintre pacienți ajung deja cu un diagnostic stabilit, 60% dintre aceștia prezentând cancer localizat. Începând din acest an, centrul este dotat cu sistemul de diagnostic de înaltă precizie ExactVu Fusion – unic în București și primul din țară – utilizat pentru biopsii țintite. 5% dintre pacienți au fost diagnosticați cu ajutorul acestuia, deși inițial se prezentaseră pentru o a doua opinie, având biopsii negative. Acest aspect este esențial pentru tratamentul, managementul și șansele de vindecare. Peste jumătate dintre pacienții consultați în ultimul an au venit temători, insuficient informați, dar foarte motivați să găsească soluții. Din păcate, mulți ajung la medic după luni de ezitare, deși aveau deja valori PSA modificate și un cancer în evoluție. Este important ca bărbații să nu ignore programele anuale de screening”, subliniazã experții Centrului.

Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților de peste 50 de ani.

Toate intervențiile realizate la Centrul Cancerului de Prostată București au fost efectuate robotic, cu beneficii semnificative pentru pacienți: spitalizare redusă, complicații mai puține și reintegrare socială mai rapidă.

30% dintre pacienții operați prezintă și afecțiuni cardiologice sau alte comorbidități. Pentru aceștia, centrul oferă monitorizare dedicată, cu accent pe cazurile complexe.