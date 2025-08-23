I-au dat șase luni de viață, dar trăiește de 25 de ani cu cancer de prostată. Pasiunea pentru sport i-a salvat viața

Fostul președinte al Surrey CCC, Mike Soper, cel mai longeviv pacient cu cancer, a declarat recent într-un interviu că pasiunea pentru cricket i-a salvat viața.

Mike Soper, în vârstă de 80 de ani, este fostul președinte al clubului de cricket din comitatul Surrey. El a povestit pentru The Thelegraph că avea 55 de ani când medicul specialist i-a spus că mai are de trăit doar 6 luni.

„În momentul diagnosticării mele, aveam 55 de ani și tocmai mă pensionasem. Eram președintele clubului de cricket din comitatul Surrey și reconstruiam cu succes echipa și reamenajam stadionul Oval. Mă întorceam acasă cu mașina de acolo când am simțit o durere ciudată în piept. La început, medicul meu de familie a crezut că este vorba de inimă și mi-a prescris beta-blocante”, a declarat el.

Mike era președintele clubului de cricket din comitatul Surrey în momentul diagnosticării sale.

El a povestit că a plecat în vacanță la San Francisco, iar cinci săptămâni mai târziu medicul i-a făcut analizele complete. El a spus: „Ți-am făcut analize de sânge de trei ori la două laboratoare diferite doar ca să fiu sigur”, adăugând: „Nu numai că ai cancer de prostată, dar ai și un PSA [antigen specific prostatei] de 580 [ng/ml; dacă ai peste 70 de ani, o valoare mai mare de 6,5 ng/ml ar fi considerată ridicată ]. Fără îndoială, este metastazat în multe feluri.”

„Urologul mi-a spus că nu poate face nimic și mi-a dat o programare peste patru luni, când tocmai îmi spusese că aș putea muri în trei! A fost un moment amuzant. Nu exista niciun tratament, în afară de terapia hormonală, o combinație de Zoladex și Casodex, pentru a bloca producția de testosteron”, a adăugat el.

Apelul care i-a salvat viața

Relațiile sale cu cricketul i-au salvat viața, povestește bărbatul, adăugând că John Major, fostul prim-ministru și prietenul său, era președintele clubului de cricket Surrey la acea vreme. L-a sunat și i-a spus că este foarte bolnav, întrebându-l dacă cunoaște pe cineva în SUA care știa de alte tratamente sau studii clinice.

L-a sunat în Ajunul Crăciunului și i-a spus să aștept un apel de la profesorul Chris Logothetis de la Centrul de Cancer MD Anderson din Houston, unul dintre cei mai importanți experți mondiali în cancerul de prostată. A zburat acolo, a luat toate rezultatele analizelor și s-a dus la profesorul Logothetis, care i-a spus că îl poate ține în viață timp de cinci ani.

Pe vremea aceea, în cadrul NHS făceai terapie hormonală, iar când aceasta nu mai funcționa, de obicei după aproximativ 18 luni, începeai chimioterapie, care îți putea oferi o perioadă puțin mai lungă de viață.

De atunci, spune el, „restul luptei mele cu cancerul de prostată a fost o adevărată luptă”. În 2015, PSA-ul a început să crească din nou. În 2016, i-au descoperit o tumoare la plămân, dar s-a dovedit că nu avea legătură cu cancerul de prostată.

„Mă simt ca un cobai de clasa a 18-a și acesta a fost cel mai dur tratament de până acum, dar tot merg mai departe”, a adăugat el.

„Acum, sunt unul dintre cei 67 de bărbați aflați într-un studiu clinic al unui medicament atât de nou încât nu are un nume. PSA-ul meu era de 1.237 ng/ml când am început. O dată pe săptămână, în ultimele 29 de săptămâni, am primit o perfuzie cu acest medicament timp de trei ore. La început am avut tremurături și convulsii, iar temperatura mi-a crescut până la 39,5 °C, dar corpul meu s-a adaptat încet. Acum, pur și simplu mă amețește și am un somn lung”, a mai spus Mike.

El a adăugat că „se ține ocupat” și că, de fapt, criketul a fost „o salvare excelentă”.

„Sfatul meu pentru ceilalți este să cerceteze boala și să se informeze cât mai mult posibil. Există atât de multe informații disponibile acum, comparativ cu acum 25 de ani - profitați de orice ocazie pentru a participa la un studiu clinic. De asemenea, purtați o bonetă rece dacă faceți chimioterapie, deoarece mie mi-a salvat părul”, a adăugat Mike Soper.