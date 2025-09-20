Descoperire în cancerul pancreatic: experții susțin că un factor cheie al stilului de viață este legat de o boală mortală

Un studiu sugerează că bacteriile și ciupercile dăunătoare care trăiesc în gură ar putea tripla riscul de a dezvolta cancer pancreatic. Experții consideră de mult timp că persoanele cu o igienă orală deficitară sunt mai vulnerabile la o serie de boli, inclusiv cancerul, decât cele cu o cavitate bucală mai sănătoasă.

Însă acum, cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității din New York au descoperit care bacterii pot crește riscul, teoreticând că microorganismele dăunătoare provenite din cavitatea bucală pot fi transportate de salivă în pancreas, scrie dailymail.

Medicul Richard Hayes, expert în sănătatea populației și coautor al studiului, a declarat:

„Este mai clar ca niciodată că periajul și folosirea aței dentare nu numai că pot ajuta la prevenirea bolilor parodontale, dar pot și proteja împotriva cancerului”, a .

Microbiomul oral-comunitatea de bacterii și ciuperci care trăiesc în gură –este tot mai studiat pentru rolul său potențial în apariția bolilor.

În studiul actual, cercetătorii au descoperit pentru prima dată că un tip de drojdie numită candida-care trăiește în mod natural pe piele și în întregul corp –poate juca un rol în apariția cancerului pancreatic.

În cel mai amplu studiu de acest gen, cercetătorii au examinat datele din două investigații în curs de desfășurare, care au urmărit 900 de participanți americani, pentru a înțelege mai bine modul în care factorii legați de stilul de viață, precum fumatul, și istoricul medical sunt implicați în dezvoltarea cancerului.

La începutul studiului, participanții – din cadrul American Cancer Society Cancer Prevention Study II și Prostate, Lung Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial – s-au clătit cu apă de gură și au furnizat probe de salivă.

Cercetătorii au urmărit apoi participanții timp de aproximativ nouă ani pentru a înregistra orice prezență a tumorilor canceroase.

Cercetătorii au comparat apoi ADN-ul bacterian și fungic din probele de salivă ale 445 de pacienți cu cancer pancreatic cu cel al altor 445 de participanți fără cancer, selectați aleatoriu.

După luarea în considerare a factorilor de confuzie cunoscuți ca fiind responsabili de creșterea riscului de îmbolnăvire, precum fumatul, vârsta și rasa, cercetătorii au identificat 24 de specii de bacterii și ciuperci care fie creșteau, fie reduceau riscul de cancer pancreatic.

Alte trei bacterii asociate cu cancerul erau deja cunoscute ca provocând o infecție gravă a gingiilor, care poate distruge maxilarul și țesutul moale din jurul dinților, cunoscută sub numele de boală parodontală.

În total, întregul grup de microbi nocivi a crescut riscul de a dezvolta cancer de peste trei ori.

Prin evaluarea compoziției microbiomului oral al fiecărui participant, cercetătorii au reușit să dezvolte un instrument care poate estima riscul individual de cancer.

Profesorul Jiyoung Ahn, coautor al studiului, a declarat: „Prin profilarea populațiilor bacteriene și fungice din gură, oncologii ar putea să identifice persoanele care au cea mai mare nevoie de screening pentru cancerul pancreatic”.

Cu toate acestea, cercetătorii au subliniat că, în acest moment, descoperirile lor nu pot confirma o legătură directă de cauzalitate, ci mai degrabă o corelație între riscul de cancer și anumite microorganisme din gură.

Acum, ei intenționează să studieze dacă virusurile orale, precum candidoza orală, ar putea contribui la apariția cancerului și cum ar putea microbiomul bucal să afecteze prognosticul unui pacient.

Cancerul pancreatic, supranumit „ucigașul tăcut” datorită simptomelor sale subtile, ucide puțin peste 10.000 de pacienți în fiecare an, aproximativ un deces pe oră.

Până în 2040, se preconizează că numărul cazurilor va atinge un nivel record, cu 201.000 de cazuri de cancer mortal diagnosticate.

Cancerul pancreatic este de obicei depistat în stadii avansate, deoarece simptomele confuze pot fi ușor confundate cu alte probleme.

Când este depistat în stadiu incipient, înainte de a se răspândi în organism, aproximativ jumătate dintre pacienți vor supraviețui cel puțin un an.

Dar dacă cancerul s-a răspândit deja dincolo de organ- așa cum se întâmplă în cazul majorității pacienților-doar unul din zece pacienți va supraviețui.

Deși cancerul pancreatic afectează cel mai frecvent persoanele cu vârsta peste 75 de ani, și grupurile mai tinere pot contracta această boală.

Anul trecut, Daily Mail a evidențiat o explozie „înfricoșătoare” a numărului de femei tinere care au dezvoltat această boală.

Rata cancerului pancreatic a crescut cu până la 200% la femeile sub 25 de ani începând cu anii 1990.