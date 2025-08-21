Avertisment despre afecțiunea care nu doare și nu dă simptome la început. Medic: „Pacienții riscă să-și piardă vederea”

Un medic diabetolog atrage atenția asupra importanței controalelor periodice pentru a evita o complicație gravă a diabetului zaharat. „Pacienții riscă să-și piardă vederea”, spune medicul.

Printre multiplele complicații ale diabetului (care este o boală complexă) se numără și retinopatia diabetică, o boală care „nu doare și nu dă simptome la început”, avertizează medicul specializat în diabet și boli de nutriție Anca Roman. Pe cât poate fi de gravă situația, pe atât de la îndemână îi este pacientului să aibă grijă să nu ajungă în acel stadiu. Cum face asta? Prin controale periodice.

„Este primordial să insistăm asupra screening-ului, deoarece ieri am avut două cazuri de diabet zaharat tip 2 nou-diagnosticate, deja în stadiu de complicație a retinopatiei, în stadiu proliferativ, cu hemoragie. Pacienții riscă să-și piardă vederea, de aceea insist foarte mult pe efectuarea fundului de ochi anual, precum și pentru screening-ul celorlalte complicații”, este apelul dr. Roman, lansat pe pagina sa de Facebook.

Controlul anual se face la oftalmolog, acest control, împreună cu examenul fund de ochi fiind esențiale, precizează dr. Roman, pentru a preveni pierderea vederii.

Retinopatia diabetică nu dă simptome în stadiul incipient. Când s-a ajuns în stadiul de retinopatie non-proliferativă ușoară apar micro-anevrisme și mici hemoragii. În acest stadiu tratamentul care se impune presupune controlul strict al glicemiei, controlul tensiunii și cel lipidic, monitorizarea fiind necesar să se facă periodic.

Când s-a ajuns în stadiul de retinopatie non-proliferativă moderată, deja apar mai multe hemoragii și exsudate, explică medicul, necesitând același tratament, însă cu o monitorizare și mai atentă (controale mai frecvente).

În stadiul de retinopatie non-proliferativă severă vasele de sânge sunt grav afectate, iar retina primește mai puțin oxigen. În acest stadiu pacientul trebuie urmărit atent și se poate recomanda laser preventiv.

În stadiul de retinopatie proliferativă, se formează vase noi fragile, care pot sângera, existând risc de orbire. Deja în acest punct se impun intervenții precum fotocoagulare laser, injecții intraoculare anti-VEGF, chirurgie vitreo-retiniană dacă e nevoie.

Edem macular diabetic poate apărea în oricare stadiu, iar asta presupune că se umflă retina în zona centrală, scăzând vederea. Pentru edemul macular diabet tratamentul presupune injecții intraoculare anti-VEGF, corticosteroizi și laser focal.

Gestionarea diabetului zaharat, cea mai bună modalitate de a reduce riscul

Pacienții diabetici este necesar să facă un control oftalmologic complet cel puțin o dată pe an, menționează și specialiștii National Eye Institute (NIH), tocmai pentru că această afecțiune oculară poate să nu dea niciun semn la început, în schimb depistarea ei la timp îi poate ajuta să ai măsuri pentru a-și proteja vederea.

Gestionarea diabetului zaharat este principala măsură de adoptat, iar asta se poate face prin menținerea activității fizice, alimentație sănătoasă și administrarea medicamentelor prescrise.

Deși retinopatia diabetică este cea mai frecventă cauză de pierdere a vederii la persoanele cu diabet, nu este singura afecțiune oculară care poate fi dezvoltată.

Există risc ridicat și de cataractă, diabetul zaharat crescând probabilitatea de a dezvolta această afecțiune de două până al cinci ori și de asemenea crescând riscul de a face cataractă la o vârstă mai fragedă. Un alt risc este cel de glaucom cu unghi deschis, diabetul aproape dublând acest risc.

De menționat că riscul de a dezvolta retinopatie diabetică există la orice tip de diabet (tip 1, tip 2, diabet gestațional) și acest risc crește cu cât diabetul s-a instalat mai devreme. Peste jumătate dintre diabetici vor dezvolta retinopatie diabetică, arată datele cercetătorilor.