Incendiile din Caraș-Severin au fost stinse după trei zile. Elicopterele Black Hawk și-au încheiat misiunea

Cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și-au încheiat misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetație din județul Caraș-Severin, după trei zile de intervenții continue alături de echipajele de pompieri.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de Inspectoratul General de Aviație (IGAv), echipajele aeriene au efectuat 107 lansări de apă cu ajutorul sistemului Bambi Bucket, aruncând în total peste 260 de tone de apă asupra focarelor active.

Intervenția a fost solicitată după izbucnirea, vineri, a două incendii de vegetație în zona localităților Sichevița și Berzeasca, pe Clisura Dunării. Flăcările au afectat aproximativ 30 de hectare, iar autoritățile au avertizat că exista riscul ca incendiile să se extindă către fondul forestier.

Acțiunea aeriană a avut rolul de a limita propagarea incendiilor și de a sprijini echipele de intervenție aflate la sol în zonele greu accesibile. Autoritățile continuă monitorizarea perimetrelor afectate pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Canicula nu aduce doar temperaturi greu de suportat, ci și un risc tot mai mare de incendii de vegetație. După săptămâni întregi în care flăcările au făcut ravagii în mai multe țări din Europa, pompierii români au dus, la rândul lor, o luptă contracronometru pentru a limita incendiile izbucnite în vestul țării. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin avertizează că intervenția a fost îngreunată de existența mai multor focare și de condițiile meteo.