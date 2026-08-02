Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca

Comunitatea academică din România și din străinătate este în doliu după moartea profesorului universitar Florian Luca, unul dintre cei mai apreciați matematicieni români ai generației sale. Originar din Galați, acesta s-a stins din viață pe 28 iulie, în Germania, la vârsta de 57 de ani.

Profesorul Florian Luca și-a construit o carieră impresionantă în cercetarea matematică, activând la Universitatea din Syracuse, New York, în cadrul Catedrei de Algebră.

De-a lungul timpului, a fost profesor invitat la universități de prestigiu din Europa, America de Nord și America de Sud și a coordonat Lotul olimpic de matematică al Mexicului.

Totodată, a fost membru al Societăților de Matematică din România, Statele Unite și Mexic, contribuind semnificativ la dezvoltarea cercetării în domeniu și la formarea unor noi generații de matematicieni.

„În ziua de 28 iulie, în Germania, s-a stins din viață profesorul universitar Florian Luca, absolvent al Liceului «Vasile Alecsandri» din Galați și licențiat în matematică la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași (1992), doctor în matematică la Universitatea Fairbanks din Alaska, visiting-profesor în mai multe țări din Europa, America de Nord și America de Sud, profesor universitar la Universitatea din Syracuse – New York, Catedra de Algebră și coordonator al Lotului olimpic de matematică din Mexic”, a transmis Serviciul Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Moartea matematicianului a fost deplânsă și de președintele României, Nicușor Dan, care l-a cunoscut încă din adolescență, în perioada loturilor naționale de matematică.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Născut la 16 martie 1969, în Galați, Florian Luca a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri”, iar în 1992 și-a obținut licența în matematică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, și-a continuat studiile în Statele Unite, devenind doctor în matematică la Universitatea din Fairbanks, Alaska.