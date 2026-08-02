 Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca | adevarul.ro
search
Duminică, 2 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comunitatea academică din România și din străinătate este în doliu după moartea profesorului universitar Florian Luca, unul dintre cei mai apreciați matematicieni români ai generației sale. Originar din Galați, acesta s-a stins din viață pe 28 iulie, în Germania, la vârsta de 57 de ani.

Academicianul Florian Luca s-a stins din viață la 57 de ani. FOTO: Facebook
Academicianul Florian Luca s-a stins din viață la 57 de ani. FOTO: Facebook

Profesorul Florian Luca și-a construit o carieră impresionantă în cercetarea matematică, activând la Universitatea din Syracuse, New York, în cadrul Catedrei de Algebră.

De-a lungul timpului, a fost profesor invitat la universități de prestigiu din Europa, America de Nord și America de Sud și a coordonat Lotul olimpic de matematică al Mexicului.

Totodată, a fost membru al Societăților de Matematică din România, Statele Unite și Mexic, contribuind semnificativ la dezvoltarea cercetării în domeniu și la formarea unor noi generații de matematicieni.

„În ziua de 28 iulie, în Germania, s-a stins din viață profesorul universitar Florian Luca, absolvent al Liceului «Vasile Alecsandri» din Galați și licențiat în matematică la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași (1992), doctor în matematică la Universitatea Fairbanks din Alaska, visiting-profesor în mai multe țări din Europa, America de Nord și America de Sud, profesor universitar la Universitatea din Syracuse – New York, Catedra de Algebră și coordonator al Lotului olimpic de matematică din Mexic”, a transmis Serviciul Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

Moartea matematicianului a fost deplânsă și de președintele României, Nicușor Dan, care l-a cunoscut încă din adolescență, în perioada loturilor naționale de matematică.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Născut la 16 martie 1969, în Galați, Florian Luca a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri”, iar în 1992 și-a obținut licența în matematică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, și-a continuat studiile în Statele Unite, devenind doctor în matematică la Universitatea din Fairbanks, Alaska.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
digi24.ro
image
O țară din Europa a fost desemnată cea mai frumoasă din lume. Peisajele sale spectaculoase au cucerit turiștii
stirileprotv.ro
image
Două elicoptere s-au ciocnit în timp ce luptau cu incendiile de vegetație din Grecia. CNN Grecia: Piloții ambelor aeronave sunt români
gandul.ro
image
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
mediafax.ro
image
Eliminarea FCSB-ului a intrat în istoria negativă a cupelor europene. Recordul uluitor bătut de România
fanatik.ro
image
Momentul în care un grup de imigranți intră în UE prin gardul de 350 de milioane de euro construit de Polonia la granița cu Belarus. Reacția grănicerilor polonezi
libertatea.ro
image
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Orașul din România unde încă găsești locuințe la prețuri surprinzător de mici. O garsonieră costă 6.000 de euro
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Criza energetică de la Cernavodă putea fi evitată. Miruţă: "Există un proiect de ani de zile, însă neaplicat"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 500 de lei la recalculare pentru 2 pensionari. De ce nu au primit pensiile mărite până azi?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
La câte grade ajunge interiorul unei mașini în doar 20 de minute. Experimentul care arată cât de periculos poate
playtech.ro
image
În ce stare se află șoferul microbuzului ce a produs accidentul mortal al maseurului lui Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ucraina vine cu o mutare inteligentă pe front: Extinde „zona ucigașă” contra trupelor lui Putin
ziare.com
image
Văduva lui Constantin Covaciu: ”Normal că o dăm în judecată!”. ”Nea Gogu” a murit în accidentul din Câmpulung
digisport.ro
image
Ce îi place artistului internațional Mohombi în România? Adoră papanașii și vrea să revină curând în țara noastră
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile de Pământ după Luna Nouă. Taurii, Fecioarele și Capricornii intră într-o perioadă de transformări importante
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
VIDEO Ce daruri a primit Călin Georgescu la Lunca Câlnicului: un cocoș de rasă, o pâine și patru saci de cartofi
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
click.ro
image
Top 4 vedete de succes din România care nu au facultate: „Am fost arătat cu degetul”
click.ro
image
La 53 de ani, Andreea Esca are un fizic de invidiat. Ce dietă a urmat pentru a slăbi nouă kg în două luni
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia prinși în criza incendiilor din Spania profimedia 1118969966 jpg
Încă o vară grea pentru Felipe și Letizia! Regii Spaniei au ieșit cam șifonați după invazia imigranților marocani
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce anunț a făcut Elena Udrea, după un deceniu de relație cu Adrian Alexandrov
image
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”

OK! Magazine

image
Înalți, frumoși, bronzați. Copiii lui William și ai lui Kate au făcut senzație la Jocurile Commonwealth‑ului. Ce familie regală elegantă!

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?