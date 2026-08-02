Două elicoptere care participau la stingerea incendiilor forestiere din Grecia s-au ciocnit, duminică, în aer, în zona Psatha, din Attica, la vest de Atena. Potrivit autorităților elene, citate de BBC, la bordul celor două aparate de zbor se aflau câte două persoane.

UPDATE: Informația potrivit căreia unul dintre morți era român nu se confirmă

Potrivit Independent care citează autoritățile elene un cetățean grec și unul danez au murit în accident.

Oficialii au confirmat că cei doi au murit în coliziunea produsă în apropiere de Atena. Celălalt echipaj era format dintr-un grec și un britanic.

UPDATE DSU: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis că Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă și niciun pilot dislocați în Grecia, în contextul informațiilor apărute după accidentul aviatic.

Reprezentanții DSU au precizat, de asemenea, că modulul de pompieri români al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, trimis în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, nu se afla în zona în care s-a produs accidentul și desfășoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor de vegetație.

„Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională”, a transmis DSU.

Instituția a mai precizat că transmite un mesaj de solidaritate tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și speră ca membrii echipajelor afectați de accident să fie găsiți în siguranță.

UPDATE: Cele patru persoane au fost găsite

Cele patru persoane aflate la bordul celor două elicoptere au fost găsite, potrivit publicației Ekathimerini. Unul dintre echipaje, format din două persoane, a suferit răni ușoare și a reușit să comunice imediat după accident. Ceilalți doi membri ai celui de-al doilea echipaj au fost găsiți în stare de inconștiență.

Toate cele patru persoane au fost preluate de ambulanțe și sunt transportate la Spitalul General al Forțelor Aeriene din Atena, unde vor primi îngrijiri medicale.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a precizat că piloții nu fac parte din contingentul de pompieri români trimis oficial în Grecia, ci sunt angajați ai unui operator privat contractat de autoritățile elene pentru misiunile aeriene de stingere a incendiilor.

Știrea inițială

„În timpul operațiunii aeriene de stingere a incendiilor, două elicoptere BELL, închiriate de pompieri, cu câte două persoane în echipaj fiecare, s-au prăbușit în zona Psatha, din Attica. Elicopterele decolaseră de la aeroportul militar din Elefsina. Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare”, a transmis serviciul de pompieri din Grecia, potrivit SkyNews.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre starea membrilor echipajelor sau despre cauzele producerii accidentului.

Coliziunea survine într-o perioadă în care Grecia se confruntă cu incendii de vegetație de amploare, alimentate de temperaturile ridicate și vântul puternic.

La începutul săptămânii, doi pompieri, în vârstă de 23 și 27 de ani, și-au pierdut viața în timpul unei intervenții pe insula Creta. Cei doi făceau parte din echipa de aproximativ 150 de pompieri mobilizați pentru stingerea unui incendiu izbucnit în apropierea orașului Rethymno. Ei au fost găsiți inconștienți în afara autospecialei în care se aflau.

Tot în Creta, sute de turiști au fost evacuați din stațiunea Agia Galini, după ce flăcările s-au apropiat de zona hotelurilor.

Șeful Centrului de Coordonare pentru Răspuns la Situații de Urgență al Uniunii Europene a avertizat că Grecia va rămâne expusă unui risc ridicat de incendii forestiere și în următoarele săptămâni.

Incendiile de vegetație afectează în această vară mai multe state europene, printre cele mai lovite fiind Grecia, Franța și Spania.