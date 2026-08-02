Belarus înființează o nouă brigadă de asalt aeropurtat la 40 de kilometri de granița cu Ucraina

Belarus a început formarea unei noi brigăzi de asalt aeropurtat în regiunea Gomel, din sudul țării, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina. Măsura ar avea loc pe fondul intensificării activităților militare din apropierea frontierei.

Conform presei ucrainene, noua unitate recrutează activ și își extinde treptat structura operațională.

Comandantul Forțelor pentru Operații Speciale din Belarus, colonelul Aleksandr Iliușkevici, a anunțat că Brigada 37 Separată de Asalt Aeropurtat se află deja în proces de constituire, relatează Kyiv Post.

Potrivit acestuia, un prim batalion a fost înființat, iar în perioada următoare vor fi formate încă un batalion și unități de artilerie, apărare antiaeriană, recunoaștere și sprijin logistic.

Noua brigadă va întări prezența militară a Belarusului în regiunea Gomel, o zonă pe care autoritățile de la Minsk o consideră strategică din punct de vedere al securității. Odată cu înființarea acestei unități, forțele aeropurtate belaruse vor ajunge la patru brigăzi, alături de cele deja existente în Vitebsk, Brest și Mariina Horka.

Decizia vine după mai multe săptămâni în care Belarus și-a intensificat activitatea militară de-a lungul frontierei cu Ucraina. La începutul lunii iulie, autoritățile ucrainene au raportat dezvoltarea unor noi facilități militare în apropierea graniței, inclusiv poligoane de antrenament și centre logistice, fără a observa însă o concentrare semnificativă de trupe.

În același timp, liderul belarus Aleksandr Lukașenko a vorbit despre lipsa de personal din armată și a cerut ca funcționarii sau lucrătorii agricoli care nu își îndeplinesc atribuțiile să fie trimiși să efectueze serviciul militar la granița de sud a țării.

Deși Lukașenko a susținut în repetate rânduri că Ucraina reprezintă o amenințare pentru securitatea Belarusului, acesta a afirmat că Minsk nu intenționează să intre în război. Cu toate acestea, serviciile de informații ucrainene susțin că Rusia continuă să exercite presiuni asupra Belarusului pentru a-și spori implicarea militară și pentru a obliga Ucraina să își redistribuie resursele de apărare de-a lungul frontierei nordice.