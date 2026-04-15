Nereguli uriașe găsite de Curtea de Conturi la Institutul Oncologic: medicamente de peste 22 milioane lei lipsă, plăți nejustificate și erori în evidențe

Curtea de Conturi a identificat nereguli majore în gestionarea stocurilor de medicamente și materiale sanitare la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București. Auditul realizat pentru perioada 2023–2024 indică diferențe de peste 22 de milioane de lei între evidențele contabile și cele din gestiunea fizică a spitalului.

Potrivit raportului, auditul a scos la iveală neconcordanțe importante între evidența tehnico-operativă și cea contabilă, potrivit TVR Info.

Diferențe semnificative între documente și stocurile reale

Au fost consemnate lipsuri de 13,68 milioane de lei în 2023 și 8,44 milioane de lei în 2024, ceea ce afectează acuratețea situațiilor financiare ale instituției.

Documentul arată că modul de evidență și inventariere a medicamentelor nu respectă normele contabile și procedurile interne, fiind raportate stocuri cu valori nereale și operațiuni fără documente justificative.

Nereguli administrative și financiare

Pe lângă problemele privind stocurile, Curtea de Conturi a identificat și alte deficiențe: plăți nejustificate pentru servicii și contracte, erori în evidența patrimoniului, probleme în derularea unor contracte de închiriere, plăți nejustificate de TVA pentru echipamente medicale, o inventariere incompletă sau incorectă a patrimoniului

În urma constatărilor, Curtea de Conturi a emis o opinie de audit contrară, semnalând încălcări semnificative ale legislației privind gestionarea fondurilor publice.

Raportul solicită conducerii Institutului Oncologic verificarea tuturor operațiunilor privind stocurile, identificarea eventualelor prejudicii, corectarea evidențelor contabile, recuperarea sumelor plătite nejustificat

Reacția Institutului Oncologic București

Conducerea Institutului Oncologic a transmis că neregulile semnalate de auditori vizează perioada 2023–2024 și că a început deja implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

Reprezentanții unității medicale spun că au introdus mecanisme suplimentare de control intern și trasabilitate, iar o cercetare administrativă internă este în desfășurare pentru a stabili responsabilitățile.

Instituția precizează că activitatea medicală nu este afectată, iar eventualele probleme de aprovizionare din trecut au fost remediate. Potrivit conducerii Institutului Oncologic, fluxurile de aprovizionare sunt în prezent stabile, iar pacienții beneficiază de tratamente fără întreruperi.

Aflat în subordinea Ministerului Sănătății, Institutul Oncologic este unul dintre cele mai importante centre de profil din țară, cu aproape 600 de paturi.