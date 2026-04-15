Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Nereguli uriașe găsite de Curtea de Conturi la Institutul Oncologic: medicamente de peste 22 milioane lei lipsă, plăți nejustificate și erori în evidențe

Curtea de Conturi a identificat nereguli majore în gestionarea stocurilor de medicamente și materiale sanitare la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București. Auditul realizat pentru perioada 2023–2024 indică diferențe de peste 22 de milioane de lei între evidențele contabile și cele din gestiunea fizică a spitalului.

Institutul Oncologic București. FOTO iob.ro
Institutul Oncologic București. FOTO iob.ro

Potrivit raportului, auditul a scos la iveală neconcordanțe importante între evidența tehnico-operativă și cea contabilă, potrivit TVR Info.

Diferențe semnificative între documente și stocurile reale

Au fost consemnate lipsuri de 13,68 milioane de lei în 2023 și 8,44 milioane de lei în 2024, ceea ce afectează acuratețea situațiilor financiare ale instituției.

Documentul arată că modul de evidență și inventariere a medicamentelor nu respectă normele contabile și procedurile interne, fiind raportate stocuri cu valori nereale și operațiuni fără documente justificative.

Nereguli administrative și financiare

Pe lângă problemele privind stocurile, Curtea de Conturi a identificat și alte deficiențe: plăți nejustificate pentru servicii și contracte, erori în evidența patrimoniului, probleme în derularea unor contracte de închiriere, plăți nejustificate de TVA pentru echipamente medicale, o inventariere incompletă sau incorectă a patrimoniului

În urma constatărilor, Curtea de Conturi a emis o opinie de audit contrară, semnalând încălcări semnificative ale legislației privind gestionarea fondurilor publice.

Raportul solicită conducerii Institutului Oncologic verificarea tuturor operațiunilor privind stocurile, identificarea eventualelor prejudicii, corectarea evidențelor contabile, recuperarea sumelor plătite nejustificat

Reacția Institutului Oncologic București

Conducerea Institutului Oncologic a transmis că neregulile semnalate de auditori vizează perioada 2023–2024 și că a început deja implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

Reprezentanții unității medicale spun că au introdus mecanisme suplimentare de control intern și trasabilitate, iar o cercetare administrativă internă este în desfășurare pentru a stabili responsabilitățile.

Instituția precizează că activitatea medicală nu este afectată, iar eventualele probleme de aprovizionare din trecut au fost remediate. Potrivit conducerii Institutului Oncologic, fluxurile de aprovizionare sunt în prezent stabile, iar pacienții beneficiază de tratamente fără întreruperi.

Aflat în subordinea Ministerului Sănătății, Institutul Oncologic este unul dintre cele mai importante centre de profil din țară, cu aproape 600 de paturi.

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Iran, decizie clară în privința trădătoarei. Ce se întâmplă imediat cu Zahra Ghanbari, jucătoarea care a cerut azil în Australia
fanatik.ro
image
Libertatea a vizitat Muzeul FIFA de la Zurich. De la ghetele lui Pele, la mănușile care l-au îngenuncheat pe Mbappe
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Când se plătesc gărzile medicilor. Tot ce trebuie să ştie doctorii despre orele suplimentare lucrate în 2026
playtech.ro
image
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson