search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Alexandru Rogobete: „Colegiul Medicilor va analiza toată conferința de la Brașov. Raportul va fi înaintat către Parchet”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, califică conferința de la Brașov, în care s-au promovat teorii fără fundament științific despre vaccinuri și 5G, drept un act de dezinformare periculos pentru siguranța pacienților și încrederea în sistemul medical. 

Alexandru Rogobete foto Facebook jpg

Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative care să prevină astfel de „atacuri la sănătatea publică”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat măsurile pe care le va lua instituția pe care o conduce împreună cu Colegiul Medicilor

„Am avut o discuție lungă cu doamna președinte de la Colegiul Medicilor din România pentru a verifica situația la ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că nu am analizat în detaliu conferința care a fost transmisă și video. Am urmărit doar anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informațiilor care au fost transmise nu au fundament științific. Le putem considera dezinformare. În urma raportului pe care îl va realiza CMR, împreună cu Ministerul Sănătății vom trimite către Parchet acest raport și sigur că vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat și nu sunt validate din punct de vedere științific. 

Dar mai mult decât atât, mie mi se pare complet inacceptabil ca anumiți medici să promoveze în spațiul public imagini și informații care nu sunt verificate medical pentru că din punctul meu de vedere acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților până la urmă și la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate cu care oricum nu ne putem lăuda că este una crescută în momentul de față. Acum, este treaba CMR care vor verifica cu experții cu care îi au la dispoziție”, a declarat ministrul Sănătății. 

Imaginile și informațiile din cadrul evenimetului ”medical” vor fi analizate de Colegiul Medicilor 

Întrebat dacă instituția pe care o conduce va sesiza Parchetul pentru ca medicii și organizatorii conferinței să fie cercetați, Rogobete a spus că acest lucru se va întâmpla când raportul CMR va fi gata. 

„Da, pentru că majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au nicio legătură cu niciun fundament științific. 

De exemplu s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc. Mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific, care fac rău, repet, siguranței și sănătății pacienților. Și fac apel public la oameni să se informeze doar din surse care sunt verificate medical. 

Din acest motiv, CMR va analiza activitatea acestor medici, va analiza întreaga conferință, videoconferință și, în urma raportului, noi, împreună cu ei, o vom înainta către Parchet, tocmai că ceea ce s-a întâmplat ieri la Brașov este un act important de dezinformare”,  a declarat Alexandru Rogobete. 

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
fanatik.ro
image
VIDEO O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Neverosimil: a căzut inconștient după ce a ridicat 450 de kilograme, dar ce s-a întâmplat în spatele lui a produs revoltă
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Cum scapi rapid de scârțâitul ușilor, fără să le dai jos din balamale
playtech.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv....
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cheltuieli în plus pentru cei care stau la bloc. Cum se calculează costurile în funcție de etaj
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică