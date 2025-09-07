Alexandru Rogobete: „Colegiul Medicilor va analiza toată conferința de la Brașov. Raportul va fi înaintat către Parchet”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, califică conferința de la Brașov, în care s-au promovat teorii fără fundament științific despre vaccinuri și 5G, drept un act de dezinformare periculos pentru siguranța pacienților și încrederea în sistemul medical.

Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative care să prevină astfel de „atacuri la sănătatea publică”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat măsurile pe care le va lua instituția pe care o conduce împreună cu Colegiul Medicilor

„Am avut o discuție lungă cu doamna președinte de la Colegiul Medicilor din România pentru a verifica situația la ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că nu am analizat în detaliu conferința care a fost transmisă și video. Am urmărit doar anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informațiilor care au fost transmise nu au fundament științific. Le putem considera dezinformare. În urma raportului pe care îl va realiza CMR, împreună cu Ministerul Sănătății vom trimite către Parchet acest raport și sigur că vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat și nu sunt validate din punct de vedere științific.

Dar mai mult decât atât, mie mi se pare complet inacceptabil ca anumiți medici să promoveze în spațiul public imagini și informații care nu sunt verificate medical pentru că din punctul meu de vedere acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților până la urmă și la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate cu care oricum nu ne putem lăuda că este una crescută în momentul de față. Acum, este treaba CMR care vor verifica cu experții cu care îi au la dispoziție”, a declarat ministrul Sănătății.

Imaginile și informațiile din cadrul evenimetului ”medical” vor fi analizate de Colegiul Medicilor

Întrebat dacă instituția pe care o conduce va sesiza Parchetul pentru ca medicii și organizatorii conferinței să fie cercetați, Rogobete a spus că acest lucru se va întâmpla când raportul CMR va fi gata.

„Da, pentru că majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au nicio legătură cu niciun fundament științific.

De exemplu s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc. Mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific, care fac rău, repet, siguranței și sănătății pacienților. Și fac apel public la oameni să se informeze doar din surse care sunt verificate medical.

Din acest motiv, CMR va analiza activitatea acestor medici, va analiza întreaga conferință, videoconferință și, în urma raportului, noi, împreună cu ei, o vom înainta către Parchet, tocmai că ceea ce s-a întâmplat ieri la Brașov este un act important de dezinformare”, a declarat Alexandru Rogobete.