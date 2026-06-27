41 de grade la umbră. Cod roșu de caniculă pentru o mare parte din România

România se confruntă în acest weekend cu cel mai intens val de căldură al verii, Administrația Națională de Meteorologie emițând avertizări succesive de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă, valabile până luni dimineață. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar nopțile vor rămâne tropicale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, valabile la nivel național până duminică, 28 iunie, ora 10.00.

În intervalul 27 iunie, ora 10.00 – 28 iunie, ora 10.00, regiunile Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi afectate de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii iunie. Maximele se vor situa în general între 30 și 34 de grade, iar indicele temperatură‑umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și local în cele de deal. Minimele nopții vor rămâne ridicate, între 17 și 20 de grade.

Pentru același interval, ANM a instituit Cod portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde valul de căldură se va intensifica. Temperaturile maxime vor urca la 32–34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și până la 38–39 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 17 și 22 de grade.

Ulterior, Administraţia Naţională de Meteorologiea emis, sâmbătă, o nouă avertizare Cod roşu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineaţa până miercuri, în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Maxime termice între 35 şi 41 de grade

Temperatutrile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

În același interval, va fi Cod portocaliu căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

Cod roșu de caniculă pentru 16 județe

De asemenea, meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod roșu de caniculă pentru 16 județe, valabilă duminică și luni, în timp ce restul țării se va afla sub Cod portocaliu și Cod galben de temperaturi extreme.

Potrivit ANM, în intervalul 28 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00, regiunile din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi afectate de un val de căldură sever, cu temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor urca la 35–38°C, iar în Maramureș, Crișana și nord‑vestul Transilvaniei pot atinge 39–40°C. Disconfortul termic va fi extrem, cu ITU peste 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 17 și 25°C.

Județele aflate sub Cod roșu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița‑Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani.

Până luni dimineață, Codul portocaliu va acoperi Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, unde maximele vor fi cuprinse între 34 și 38°C, iar nopțile vor avea minime de 17–22°C.

În același interval, Dobrogea și sud‑estul Munteniei se vor afla sub Cod galben, cu maxime între 30 și 34°C și disconfort termic accentuat. Minimele vor fi între 19 și 21°C, ajungând la 23–24°C pe litoral și în Delta Dunării.