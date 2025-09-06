Accesul la îngrijiri paliative în România este în continuare limitat. Care sunt beneficiile paliației

În România, accesul la îngrijiri paliative rămâne limitat, deși studiile arată că pacienții oncologici care au primit astfel de îngrijiri s-au bucurat de o speranță de viață crescută, comparativ cu cei care nu au beneficiat de paliație.

La nivel global, peste 56,8 milioane de oameni au nevoie anual de îngrijiri paliative, însă doar aproximativ 14% beneficiază efectiv de ele, arată Organizația Mondială a Sănătății.

În România, accesul la îngrijiri paliative rămâne limitat, deși nevoia este uriașă. Datele oficiale, potrivit unui raport al furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative, arată că în multe dintre județele din România astfel de servicii sunt absente, iar la nivel național, statul acoperă doar 5% din nevoia de îngrijiri paliative.

„Paliația are două direcții principale. Prima se referă la pacienții care nu mai au șanse de vindecare și pentru care calitatea vieții devine obiectivul central. A doua, la fel de importantă, vizează pacienții oncologici aflați sub tratament, cum ar fi chimioterapia.

Între două cure, organismul lor are nevoie de sprijin - reechilibrare hidroelectrolitică, suplimentare cu vitamine sau alte terapii personalizate recomandate de medic. Aceste intervenții sunt esențiale pentru pregătirea corpului și a minții în vederea următoarei etape de tratament”, explică Petronela Gălățeanu, managerul spitalului M Care și director operațional.

Aceasta a precizat că la clinica pe care o administrează primesc, în medie, cinci solicitări pe zi, dar nu toate duc la internări.

„Durata de spitalizare depinde de patologia pacientului și de starea în care ajunge. În cazul pacienților oncologici, putem avea situații în care rămân câteva ore, dacă sunt aduși foarte târziu, dar și cazuri în care spitalizarea se întinde pe 2-3 luni. În bolile neurologice, în special demențe, avem pacienți internați chiar și un an”, precizează Petronela Gălățeanu.

Un pacient aflat în paliație beneficiază de sprijinul unei echipe multidisciplinare. Aceasta include medic cu competență în îngrijiri paliative, cardiolog, neurolog sau alți specialiști, în funcție de patologie, dar și psiholog, kinetoterapeut, terapeut ocupațional și nutriționist.

