10 videoclipuri despre sănătatea sexuală a adolescenților. Noul proiect educațional dedicat tinerilor

Cea mai mare platformă online de educație sexuală și educație despre egalitate de gen din România revine cu un proiect menit să îmbunătăți accesul general la informații despre sănătatea sexuală și drepturile femeilor.

Proiectul este sprijinit de TikTok și implică dezvoltarea a 20 de videoclipuri educaționale până la finalul anului 2025, care vor fi publicate pe TikTok, Instagram, YouTube și Facebook.

10 videoclipuri despre sănătatea sexuală a adolescenților

Pornind de la concluziile și perspectivele descoperite în cadrul propriului serviciu de informare și sprijin care a deservit peste 6.300 de tineri în ultimii 6 ani, Asociația SEXUL vs BARZA dezvoltă 10 videoclipuri care abordează cele mai frecvente probleme și nelămuriri ale adolescenților în ceea ce privește sănătatea sexuală.

Materialele vor acoperi teme precum: gestionarea anxietății legate de debutul vieții sexuale, reflecția asupra orientării sexuale și posibilitatea unui coming out, frica obsesivă de a rămâne însărcinată, situațiile în care un partener amenință cu publicarea de fotografii intime, relația cu un partener cu adicții sau cum decurge prima vizită la ginecolog.

„De-a lungul timpului, adolescenții ne-au tot scris cu probleme și întrebări similare, pentru că, din păcate, situația accesului la educație sexuală nu se îmbunătățește, ba chiar se deteriorează treptat. Ne-am dat seamă că, abordând aceste subiecte într-o serie de materiale video educaționale, la îndemâna tuturor, vom putea ajuta un număr și mai mare de tineri să se informeze și, totodată, îi vom putea încuraja să ceară ajutor, să vorbească despre probleme de sănătate considerate tabu și să apeleze la serviciul nostru de informare și sprijin de oricâte ori au nevoie”, spune Adriana Radu, președinta Asociației SEXUL vs BARZA.

Serviciul de informare și sprijin este gratuit și confidențial, iar psihologul asociației răspunde tuturor mesajelor, de luni până vineri, între orele 12:00 și 14:00, pe Instagram, TikTok și Facebook.

10 videoclipuri despre drepturile fetelor și femeilor

Celelalte 10 materiale educaționale vor analiza impactul inițiativelor legislative asupra vieților fetelor și tinerelor femei.

Subiectele includ: prețul produselor menstruale, angajarea victimelor violenței sau traficului de persoane, încadrarea violenței psihologice ca infracțiune, legea femicidului și propunerile pentru protecția online a minorilor.

Aceste aspecte fac obiectul unor modificări legislative recente, monitorizate de Asociația SEXUL vs BARZA prin prisma prezenței sale în plenul Consiliului Economic și Social al României. Videoclipurile vor contribui la informarea tinerilor despre drepturile fetelor și femeilor într-un context în care, potrivit „Studiului asupra tinerilor din România 2024. Opinii, temeri și aspirații ale tinerilor, într-o Românie a inegalităților sociale”, opiniile despre drepturile femeilor sunt din ce în ce mai polarizate, iar majoritatea tinerilor consideră că interesele lor nu sunt bine reprezentate în politică.

Despre SEXUL vs BARZA

SEXUL vs BARZA este cea mai urmărită platformă de educație sexuală din România, cu peste 115 milioane de vizualizări pe TikTok și YouTube.

Din 2019, asociația a consiliat gratuit peste 6.300 de tineri în probleme emoționale, de sănătate sexuală și reproductivă. Printre realizările organizației se numără obținerea a 10 milioane de euro pentru reformarea a 100 de centre de planificare familială prin PNRR și prima cercetare despre costurile medicale anuale ale nașterilor nedorite, avorturilor și cazurilor de sifilis și HIV/SIDA la tinerii între 15 și 24 de ani din România. Asociația a primit recunoaștere internațională din partea OMS și UNESCO.