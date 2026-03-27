O mamă ai cărei copiii au fost uciși în atacul asupra unei școli din Iran, soldat cu 160 de moți, cere dreptate: „Adevărul trebuie să iasă la lumină”

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a organizat vineri o dezbatere de urgență privind atacul asupra unei școli primare din Minab, în sudul Iranului, produs la începutul conflictului. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost intervenția unei mame care și-a pierdut doi copii în tragedie.



În cadrul sesiunii, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut ca investigația privind atacul să fie finalizată „cât mai curând posibil”, afirmând că incidentul a provocat „o oroare viscerală”, potrivit BBC.

Türk a avertizat totodată că loviturile americano-israeliene din ultimele săptămâni au „distrus tot mai mult infrastructură civilă”, iar vizarea unor instalații nucleare este „o imprudență de neînțeles”.

Autoritățile iraniene susțin că 168 de persoane au fost ucise, dintre care aproximativ 110 copii.

Mama a doi copii uciși: „Nu lăsați această tragedie să fie uitată”

Un moment tulburător a fost intervenția, prin videolink, a unei mame care și-a pierdut doi copii în atacul asupra școlii.

„Adevărul trebuie să iasă la lumină”, a spus femeia, cerând Consiliului ONU pentru Drepturile Omului „să nu lase această tragedie să fie uitată”. Ea a acuzat SUA și Israelul că sunt „cauza acestei suferințe” și a cerut tragerea lor la răspundere.

„Nicio mamă nu este pregătită să audă cuvintele: copilul tău nu se mai întoarce”

Femeia a rememorat ultimele momente în care și-a văzut copiii în viață: „Nicio mamă nu este pregătită să audă cuvintele: copilul tău nu se mai întoarce”.

SUA nu au participat la dezbatere

Niciun reprezentant al Statelor Unite nu a luat cuvântul în cadrul sesiunii.

Washingtonul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac și a transmis anterior că investighează incidentul.

Presa americană a relatat că anchetatorii militari cred că forțele SUA ar fi lovit școala neintenționat, însă nu există încă o concluzie oficială

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut, la rândul ei, apel la „maximă reținere”, după ce marți a fost raportată o lovitură în apropierea centralei nucleare Bushehr.

Iranul acuză „un război ilegal” și „o crimă de război”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a intervenit prin videoconferință, acuzând Statele Unite și Israelul că au declanșat „un război ilegal impus de două regimuri nucleare agresive”.

Araghchi a descris atacul asupra școlii drept „un asalt calculat, desfășurat în etape” și „o crimă de război”.