Vremea se răcește brusc în weekend. ANM anunță ploi, vânt puternic și instabilitate în toată țara. Prognoza ANM pentru patru săptămâni

După câteva zile cu temperaturi peste media perioadei, România intră într-un episod de răcire accentuată în acest weekend, anunță meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea devine instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

UPDATE Ploi în toată țara

Cantitățile de apă pot depăși local 15–20 l/mp, în special în sudul țării și la munte, potrivit prognozei.

Meteorologul ANM Meda Andrei a declarat la Digi24 că fenomenele severe vor apărea pe arii restrânse, însă instabilitatea atmosferică va fi generalizată.

„Grindină și intensificări ale vântului vor fi pe suprafețe foarte mici, acestea fiind asociate cu aversele, însă, într-adevăr, vor fi câteva zile cu vreme instabilă”, a explicat aceasta.

Potrivit ANM, ploile vor apărea încă de vineri în nordul, centrul și estul țării, urmând ca pe timpul nopții să se extindă spre sud-vest și sud.

Meteorologii spun că sâmbătă va fi cea mai instabilă zi a episodului de vreme severă, cu averse în toate regiunile.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă, aversele vor fi prezente în toate regiunile, dar mai importante cantitativ în sud-vest, în centru și în nord-est”, a precizat Meda Andrei.

În zonele din Oltenia, Muntenia și în Carpații Meridionali sunt așteptate local cantități de apă de peste 15–20 l/mp.

Duminică, vremea va începe să se amelioreze ușor, însă ploile vor continua local, mai ales în jumătatea de est a țării.

ANM mai arată că săptămâna viitoare temperaturile vor scădea și vor ajunge la valori apropiate de normal sau chiar ușor sub mediile climatologice ale perioadei.

Ploile vor continua luni și marți în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar meteorologii estimează o ameliorare temporară a vremii în jurul datei de 13–14 mai. Totuși, instabilitatea atmosferică ar putea reveni ulterior dinspre vest.

Șitre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada 11 mai – 8 iunie 2026, temperaturile din România vor rămâne, în general, apropiate de valorile normale specifice începutului de vară, însă regimul de precipitații va varia semnificativ de la o regiune la alta, cu episoade mai abundente în zonele montane.

11 – 18 mai 2026: ploi peste medie la munte

Pentru prima săptămână a intervalului, meteorologii estimează valori termice apropiate de normal în întreaga țară. În schimb, precipitațiile vor fi excedentare în cea mai mare parte a României, cu accent pe zonele montane, unde sunt așteptate cantități mai mari de ploi.

18 – 25 mai 2026: variații regionale ale ploilor

În a doua săptămână, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Precipitațiile vor fi însă distribuite neuniform: excedentare în zona Carpaților Orientali, deficitare local în sud-vestul țării, iar în restul regiunilor vor fi în general apropiate de normal.

25 mai – 1 iunie 2026: revenire la normal

În ultima parte a lunii mai, ANM prognozează o stabilizare a vremii. Atât temperaturile, cât și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

1 – 8 iunie 2026: început de vară fără abateri majore

În prima săptămână a lunii iunie, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice începutului de vară în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare local în zonele montane, în timp ce în restul țării vor fi în general normale.

Per ansamblu, meteorologii estimează o perioadă cu temperaturi stabile, fără variații extreme, dar cu un regim al ploilor ușor instabil, mai ales în zonele de munte, unde pot apărea cantități mai ridicate de precipitații în prima jumătate a intervalului analizat.