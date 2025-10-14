România, tot mai aproape de vremea de iarnă. Temperaturile continuă să scadă în aproape toată țara

Temperaturile vor continua să scadă în aproape toată țara, iar vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. Meteorologii anunță înnorări și ploi locale în sud și est.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale la munte, pe areale mici în sud, est și centru, iar izolat în restul teritoriului. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 și 18 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 1 și 10 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat, iar în depresiuni sunt posibile condiții de brumă.

În București, valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă și se vor situa sub normele caracteristice perioadei. Cerul va fi în mare parte noros, iar trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor încadra între 15–17 grade Celsius la amiază și 7–8 grade pe timpul nopții. Sunt posibile condiții de ceață în orele dimineții și seara.

La munte, vremea va fi răcoroasă, iar la altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor fi mai puternice.