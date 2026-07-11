Se anunță o sâmbătă toridă: Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi pe 11 iulie

Meteorologii au anunțat că temperaturile vor crește sâmbătă, 11 iulie, în întreaga țară, maximele urmând să ajungă în unele zone la 34 de grade. În mai multe județe, traficul a fost restricționat în cursul dimineții din cauza ceții.

Valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul și sudul țării, unde vremea va deveni călduroasă, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, iar noaptea în sudul Banatului și al Olteniei, unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă pe parcursul zilei vor fi în general de 5...15 l/mp, iar noaptea de 1...5 l/mp și doar izolat peste 10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei la munte (rafale de 40...60 km/h) și pe suprafețe mici în rest, cu precădere asociate averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral.

Izolat vor fi condiții de ceață, mai ales pe văi și în depresiuni.

În București, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Sâmbătă dimineață s-a circulat în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumurile naţionale”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe şosele din judeţele Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Poliţiştii precizează că, pe arterele rutiere principale, respectiv A 1 Bucureşti - Piteşti, A 2 Bucureşti - Constanţa, A 3 Bucureşti - Ploieşti, A 7 Ploieşti - Adjud, DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de fluenţă, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori de trafic normale.