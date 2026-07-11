search
Sâmbătă, 11 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Se anunță o sâmbătă toridă: Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi pe 11 iulie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Meteorologii au anunțat că temperaturile vor crește sâmbătă, 11 iulie, în întreaga țară, maximele urmând să ajungă în unele zone la 34 de grade. În mai multe județe, traficul a fost restricționat în cursul dimineții din cauza ceții.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul și sudul țării, unde vremea va deveni călduroasă, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, iar noaptea în sudul Banatului și al Olteniei, unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă pe parcursul zilei vor fi în general de 5...15 l/mp, iar noaptea de 1...5 l/mp și doar izolat peste 10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei la munte (rafale de 40...60 km/h) și pe suprafețe mici în rest, cu precădere asociate averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral.

Izolat vor fi condiții de ceață, mai ales pe văi și în depresiuni.

În București, vremea se va încălzi și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Sâmbătă dimineață s-a circulat în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumurile naţionale”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe şosele din judeţele Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Poliţiştii precizează că, pe arterele rutiere principale, respectiv A 1 Bucureşti - Piteşti, A 2 Bucureşti - Constanţa, A 3 Bucureşti - Ploieşti, A 7 Ploieşti - Adjud, DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de fluenţă, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori de trafic normale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
digi24.ro
image
Momente de panică într-un avion Ryanair care zbura spre München. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare. VIDEO
stirileprotv.ro
image
„Mica Sicilie” din Constanța. Episodul 2: Ascensiunea liderului Boby și a locotenentului Mânuță. Stenograme și mărturii exclusive din mega-dosarul clanului mafiot
gandul.ro
image
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
mediafax.ro
image
Cât de mare a fost ultima lovitură dată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: ”Cea mai mare finanțare din istorie”. Afacerea de peste 800 de milioane a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman
fanatik.ro
image
Ce spun turiștii români despre autostrăzile din Turcia: „Cu 100 de ani înaintea noastră”
libertatea.ro
image
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
digi24.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
digisport.ro
image
Cristina Pucean dă cărțile pe față! Cine a înșelat în relația cu Bogdan de la Ploiești. Infidelitatea, motivul despărțirii
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
observatornews.ro
image
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensionar cu grupe. Ia bani mai mulți
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
prosport.ro
image
Reguli noi pentru autorulote. Ce sisteme de siguranță devin obligatorii din iulie 2026
playtech.ro
image
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
fanatik.ro
image
Adrian Cozma aprinde becul în „cămara” PSD: Contracte de peste un milion de lei din bani publici
ziare.com
image
"Ai dat un singur gol la Cupa Mondială!" Lamine Yamal a dat o replică la care puțini se așteptau
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu băiatul lui Christian Sabbagh. Cum se simte micuțul Geo după autotransplantul cu celule stem
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini uluitoare din casa lui Philipp Plein și a Andreei Sasu. Luxul este orbitor. Doar în filme mai vezi așa ceva! Reședința e amenajată într-un stil extravagant / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
520 de lei în plus la pensie. Românii care primesc acești bani în fiecare lună
mediaflux.ro
image
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
VIDEO HaiHui in doi au ajuns în cea mai sălbatică zonă din SUA. Drumul spectaculos prin Yukon și Alaska, printre urși grizzly și locuri unde oamenii dispar fără urmă
actualitate.net
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei
click.ro
image
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
click.ro
image
Două zodii văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Astrele le schimbă destinul
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vocea României” aduce un sezon plin de surprize. Vedeta care revine în echipa show-ului muzical. „Fiecare are dreptul să facă și să considere cum vrea”
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei

OK! Magazine

image
Seducătoarea erudită a ajuns regină britanică după ce regele a avut-o întâi amantă pe însăși sora sa. Vremuri întunecate la Palat

Click! Pentru femei

image
Mariajul neconvențional al lui Bonnie Tyler: o poveste de iubire care a rezistat peste cinci decenii

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime