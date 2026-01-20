Vremea marți, 20 ianuarie. Temperaturile rămân deosebit de scăzute, iar gerul va persista în aproape toată țara

Meteorologii au transmis că, marți, 20 ianuarie, temperaturile vor rămâne scăzute. În unele zone din țară va fi ger, iar minimele pot ajunge până la -21 de grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi în continuare deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele specifice datei) în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, unde se vor încadra între -8 și -4 grade.

Valorile vor fi și mai scăzute, până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

În celelalte zone, maximele termice vor fi mai ridicate, până în jurul a 6 grade în dealurile Munteniei. Cerul va fi variabil, iar la câmpie local va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață, cu depunere de chiciură.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Temperaturile minime se vor menține deosebit de scăzute; va fi ger în cea mai mare parte a țării. Acestea se vor situa între -21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și -2…0 grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 0…2 grade, iar cea minimă de -11…-8 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.