Valul de ger pune stăpânire pe România: minimele coboară la -20 de grade. Când se mai îmblânzește vremea

Vremea rămâne deosebit de rece și geroasă, cu temperaturi mult sub normalul perioadei. Meteorologii au transmis luni, 19 ianuarie, o avertizare de vreme deosebit de rece și ger prelungit pentru zilele de luni și marți, valabilă în cea mai mare parte a țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul Moldovei, pe văile și depresiunile din Transilvania și pe parcursul zilei.

Cerul va fi senin la munte și în dealurile subcarpatice, iar în rest, local se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și pe arii restrânse ceață asociată cu depuneri de chiciură. La începutul intervalului în regiunile sudice, izolat și trecător vor fi fulguieli.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -21 și -5 grade.

În București, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -5...-4 grade, iar cea minimă va fi de -13...-10 grade.

Cod galben de vreme rece în mai multe zone ale țării

De asemenea, meteorologii au emis un cod galben de vreme rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

În perioada 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

În intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00, în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

În intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, meteorologii au emis și un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

În perioada 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00, în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

În perioada 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

Cât mai ține gerul

Temperaturi mai blânde, chiar pozitive, sunt așteptate de la mijlocul săptămânii viitoare, a anunțat meteorologul ANM Mihai Timu.

„Vom simți o încălzire mai ales în zonele deluroase, montane, vor începe să apară și valorile pozitive peste zi, iar noaptea se mai îmblânzește sau gerul chiar dispare. Adică temperaturile nu vor mai scădea sub -10 grade, dar rămânem totuși cu temperaturi negative prin centrul, sudul și estul teritoriului”, a mai spus Mihai Timu.