Vremea luni, 15 decembrie: meteorologii au emis cod galben de ceață în trei județe

Meteorologii au emis un cod galben de ceață luni, 15 decembrie, valabil în trei județe ale țării. În rest, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață valabil până luni la ora 10:00. Sunt vizate următoarele județe:

Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Jupânești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni;

Județul Dolj: Filiași, Argetoaia, Grecești, Secu;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Bala, Tâmna, Butoiești, Șișești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Florești, Căzănești, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Șovarna;

În rest, în zonele montane și submontane, vremea va fi frumoasă, cu cerul variabil. În restul țării, cerul va fi noros, iar norii vor persista local în vest, centru și sud. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 11 grade, cu cele mai mari valori în dealurile sudice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 3 grade pe litoral.

Îndeosebi dimineața și noaptea, va fi ceață în regiunile sudice și local în restul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea se va semnala ceață.

Vântul va sufla slab până la moderat.

În București, temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de -3…-1 grad.