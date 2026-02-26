De când se încălzește cu adevărat în România. Meteorologii anunță temperaturi record de până la 14 grade

Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii începând de joi, tendință care se va menține cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, mai ales în sudul și estul țării, unde maximele se vor apropia de 13-14 grade Celsius.

Directorul de prognoze al Administrația Națională de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat că urmează o perioadă fără precipitații și cu mult soare.

„Vom beneficia într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitaţii, pe de altă parte de o creştere a temperaturii. Fără precipitaţii, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar şi cu temperaturi în creştere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a anunţat aceasta, potrivit News.ro.

Creștere „spectaculoasă” în sud și est

Potrivit reprezentantei ANM, încălzirea va fi „destul de spectaculoasă” în regiunile sudice și estice, acolo unde s-au înregistrat cele mai scăzute valori în ultima perioadă.

„Astăzi aşteptăm maxime care să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei şi să ajungă spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului, după care, în zilele următoare, temperaturile vor creşte cu câte 3-4 grade în fiecare zi, în partea de est şi de sud, cu o creştere mai timidă în regiunile vestice. De duminică încolo, maximele vor depăşi 10 grade în cea mai mare parte a ţării şi vor ajunge chiar spre 13-14 grade, cel puţin până la jumătatea săptămânii”, a explicat Florinela Georgescu.

Nopți încă geroase

Chiar dacă zilele vor deveni tot mai plăcute, nopțile vor rămâne reci încă câteva zile.

„Vor fi încă trei-patru nopţi cu temperaturi mai scăzute, posibil ca noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut, pentru că un cer degajat încă favorizează scăderea temperaturilor sub 0 grade în toată ţara, în noaptea care urmează până spre minus 10 - minus 11 grade în zonele depresionare”, a mai spus directorul ANM.

La mijlocul săptămânii viitoare este așteptat un scurt episod de ploaie, după care vremea bună și temperaturile în creștere vor reveni.