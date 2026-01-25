Vremea duminică, 25 ianuarie. Zonele în care meteorologii au anunțat temperaturi de până la 15 grade

Meteorologii au anunțat că duminică, 25 ianuarie, temperaturile se apropie de cele specifice perioadei. În unele zone ale țării va ploua.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește și se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare ziua în centrul și sudul țării, însă în restul timpului și al teritoriului va fi mai mult noros.

Temporar va ploua, în general slab cantitativ, în vestul, nord-vestul, centrul și sudul țării și pe arii restrânse în rest, iar la munte vor fi precipitații mixte.

Pe spații mici se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni, cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali și Occidentali rafalele vor depăși 80...100 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 8 grade.

Va fi ceață, pe alocuri asociată cu burniță, local în sudul, estul și centrul teritoriului și izolat în celelalte zone.

În București, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei.

Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, însă noaptea va fi noros și spre sfârșitul intervalului va ploua slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. Dimineața și în prima parte a nopții vor fi condiții de ceață.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că în următoarele zile, minimele vor rămâne negative, coborând până la -5 grade Celsius în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, iar în București valorile se vor situa în jurul a 0 grade. Pe măsură ce masa de aer cald va avansa, temperaturile minime vor deveni ușor pozitive, în jur de 3-4 grade.

Pentru luna februarie, șefa ANM avertizează că nu sunt excluse episoadele de iarnă autentică, inclusiv ninsori și temperaturi sub pragul de ger, de -10 grade Celsius. După 9 februarie, valorile termice ar putea reveni treptat spre normalul perioadei, însă precipitațiile vor rămâne, în continuare, peste medie, în special în sudul țării.