Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Vremea vineri, 16 ianuarie. Meteorologii anunță ger în multe regiuni ale țării. Zonele cu trafic dificil

Meteorologii au anunțat vineri, 16 ianuarie, că vremea se răcește accentuat, iar temperaturile devin în mare parte negative. Noaptea va fi ger în multe regiuni, vor fi ninsori slabe pe arii restrânse. În unele zone ale țării, traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă.

Noaptea va fi ger în multe regiuni/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Noaptea va fi ger în multe regiuni/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei, în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul Transilvaniei, valorile termice vor fi în scădere, astfel că vor deveni preponderent negative. În restul zonelor, vor mai crește ușor față de zilele trecute.

Maximele se vor situa între -12 și 6 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul și estul Moldovei și cele mai ridicate în zona deluroasă din vest.

Noaptea va fi și mai frig, cu ger în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și Muntenia, iar temperaturile vor coborî între -16 și -1 °C.

Cerul va fi noros ziua în vestul, centrul și sudul teritoriului și variabil spre senin în rest, dar seară cerul se va degaja în sud-est și centru, iar noaptea va fi senin în aproape toată țara, mai puțin în vest.

Va ninge slab, cu precădere în prima parte a intervalului, în Oltenia și în Carpații Meridionali, pe areale mici în Muntenia, vestul Moldovei și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat și în Dobrogea. Local, în Transilvania și în Carpații Occidentali, vor fi precipitații mixte, iar în Banat, Crișana și pe alocuri în Maramureș va ploua.

Pe suprafețe mici vor fi depuneri de polei, iar mai ales în vest se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (40–60 km/h) și în zona montană aferentă (70–80 km/h), precum și pe litoral și trecător în Muntenia.

În București, vremea se va răci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei, cerul va fi noros și va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -12…-10 grade.

Traficul se desfășoară în condiţii de iarnă în mai multe județe

Vineri, Centrul Infotrafic a transmis că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

În judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş şi Suceava este semnalată ceaţă care determină vizibilitate redusă la sub 200 metri şi izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza formarea gheţuşului sau chiciurii, se arată într-un comunicat de presă.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a precizat sursa citată.

Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Constanţa, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Pentru reducerea riscului rutier, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să îşi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire şi luminile de ceaţă, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

Meteo

