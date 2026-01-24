Cum va fi vremea la sfârșitul lunii ianuarie. Urmează încălzire, ploi abundente și posibile ninsori în februarie, anunță ANM

România traversează „epoca extremelor meteorologice”, cu variații termice accentuate și fenomene meteo contrastante în perioada următoare. Totuși, vremea se va încălzi în perioada următoare.

După o perioadă îndelungată cu temperaturi scăzute și ger, începând de duminică vremea va intra într-un proces de încălzire în aproape toată țara. Valorile termice vor depăși normalul climatologic al finalului de lună ianuarie, mai ales în vestul și sudul țării. În Capitală, maximele vor ajunge la 10-11 grade Celsius, iar în vest chiar la 13-14 grade Celsius.

Odată cu creșterea temperaturilor, vor apărea și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie. Estimările pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie indică o probabilitate ridicată de cantități de apă peste normal în aproape toată țara, cu un accent deosebit în regiunile sudice.

De asemenea, această perioadă va fi semnificativ mai caldă decât media multianuală, cu abateri de peste 5-6 grade Celsius în jumătatea de est a teritoriului.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că în următoarele zile, minimele vor rămâne negative, coborând până la -5 grade Celsius în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, iar în București valorile se vor situa în jurul a 0 grade. Pe măsură ce masa de aer cald va avansa, temperaturile minime vor deveni ușor pozitive, în jur de 3-4 grade.

Pentru luna februarie, șefa ANM avertizează că nu sunt excluse episoadele de iarnă autentică, inclusiv ninsori și temperaturi sub pragul de ger, de -10 grade Celsius. După 9 februarie, valorile termice ar putea reveni treptat spre normalul perioadei, însă precipitațiile vor rămâne, în continuare, peste medie, în special în sudul țării.