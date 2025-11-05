search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Perturbare a vortexului polar care influențează iarna 2025 -2026: „Un sezon mai rece și mai înzăpezit”

Publicat:

Un eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie începe să apară în prognoza pentru următoarele săptămâni. Aceasta indică o slăbire și o perturbare a vortexului polar, potrivit Severe Weather Europe, care explică și cum va influența acest lucru iarna care vine.

Vom avea o iarnă mai rece și cu mai multă zăpadă. FOTO Scutterstock
Vom avea o iarnă mai rece și cu mai multă zăpadă. FOTO Scutterstock

Acest lucru va avea un impact puternic asupra circulației atmosferice, ducând la o vreme mult mai rece la începutul iernii 2025/2026 în Statele Unite, Canada și anumite părți ale Europei, potrivit sursei citate.

„Un eveniment de perturbare timpurie în stratosferă poate avea un efect puternic asupra modelelor meteorologice pe măsură ce ne îndreptăm spre iarnă, favorizând de obicei un sezon mai rece și mai înzăpezit”, notează Severe Weather Europe.

Despre vortexul polar 

Vortexul polar se extinde până în straturile superioare ale atmosferei. Cel mai jos nivel al atmosferei se numește troposferă, unde au loc toate fenomenele meteorologice. Deasupra acesteia se află stratosfera, un strat mai adânc și mai uscat, unde se află stratul de ozon.

„Când vortexul polar este puternic, aceasta înseamnă, de obicei, o circulație polară și un curent jet puternice. Practic, acest lucru blochează aerul rece în regiunile polare, împiedicându-l să scape și creând condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite, Europei și altor zone de latitudine medie”, notează Severe Weather Europe.

Când însă vortexul polar încetinește sau este perturbat, îi este mult mai greu să țină aerul rece, care acum poate scăpa mai ușor din regiunile polare în regiuni de latitudine medie. 

Vortexul polar are în prezent dimensiuni normale și funcționează la o putere aproape normală, dar un eveniment de încălzire stratosferică este important în această perioadă a anului:

„Orice schimbare de presiune la scară largă în stratosferă, în special de această magnitudine, poate însemna un impact meteorologic substanțial pe măsură ce intrăm în iarnă. Ne putem uita la prognoza de ansamblu extins pentru tendințele de la începutul lunii decembrie. Prognoza de mai jos arată în prezent un eveniment de încălzire stratosferică în curs, cu un val puternic de încălzire care slăbește și mai mult vortexul polar, chiar în pragul sezonului de iarnă”.

Cum schimbă, de fapt, acest fenomen vremea

Încălzirea stratosferică bruscă (SSW) se traduce printr-ocreștere puternică a temperaturii și presiunii în stratosferă. Acest lucru provoacă o perturbare majoră a circulației și, ca urmare, poate prăbuși complet vortexul polar. 

„Un eveniment de încălzire stratosferică înseamnă de obicei că anomaliile de înaltă presiune din stratosferă își pot face drum spre suprafață. Acest lucru perturbă curentul cu jet, ajutând la eliberarea aerului rece din regiunile polare în Statele Unite, sudul Canadei și Europa. Pe baza acestor informații, ne putem uita la prognoza anomaliei de presiune de nivel inferior pentru începutul lunii decembrie (începutul iernii meteorologice) pentru potențiale impacturi. Puteți vedea cum prognoza arată Polul Nord blocat, cu zone de joasă presiune și aer rece eliberat în latitudini medii”, arată Severe Weather Europe.

Este exact ceea ce ne-am aștepta să vedem după o întrerupere și o divizare a vortexului polar inferior, explică sursa citată.

O perioadă de vreme rece, cel puțin în prima jumătate a lunii decembrie,

Potrivit sursei citate, putem vedea acest lucru ca un indiciu puternic al unui început rece (cu zăpadă) de iarnă în Statele Unite, sudul Canadei și părți ale Europei.

În Europa, vedem în prezent sprijin pentru o anomalie de aer rece în părțile nordice și centrale, precum și în Marea Britanie. Acest lucru se datorează zonei de joasă presiune situată deasupra nordului/nord-estului, permițând un flux nordic în continent.

În general, asistăm la o tendință de dezvoltare pentru o perioadă de vreme rece, cel puțin în prima jumătate a lunii decembrie, din cauza vortexului polar perturbat în stratosferă.

Meteo

