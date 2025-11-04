Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturi peste normal și ploi în sud-est

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 3 noiembrie – 1 decembrie 2025. Meteorologii anunță valori termice ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, dar și episoade de ploi, în special în sudul și sud-estul țării.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud și sud-est, dar deficitar în vest, nord-vest și centru.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile caracteristice în toată țara. Precipitațiile vor fi mai abundente în extremitatea de sud-est, iar în restul regiunilor se vor încadra în limite normale.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului se va menține peste normalul perioadei, mai ales în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în vest și nord-vest, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile climatologice.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru sfârșitul toamnei, în special în jumătatea estică a țării. Regimul pluviometric se va menține în jurul normei pentru această perioadă.