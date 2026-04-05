Temperaturile se prăbușesc cu 15 grade în două zile: ANM anunță ploi și ninsori în săptămâna Paștelui

După un început de săptămână cu temperaturi ce vor atinge 25 de grade Celsius, România va fi lovită de un val de aer rece, care va aduce ninsori viscolite la munte, vânt puternic și precipitații în restul țării, însoțite de o scădere drastică a temperaturilor, avertizează meteorologii ANM.

Luni, 6 aprilie, ultima zi de căldură nefirească

Săptămâna debutează cu temperaturi mult peste normalul perioadei, cu maxime ce vor atinge chiar și 25 de grade.

În țară, cerul se va înnora treptat, aducând ploi slabe în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania, iar noaptea și în Dobrogea. La altitudini mari în Carpații Orientali, apar primele semne de iarnă: lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere, atingând 50-60 km/h în nord și peste 90 km/h pe creste.

În București, va fi vreme caldă, cu o maximă de 22-23 de grade. Noaptea apar norii, iar minimele coboară spre 7 grade.

Marți începe răcirea și revin ninsorile

În țară, precipitațiile se extind în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. La munte, iarna revine în forță: va ninge local, depunându-se un strat de zăpadă de până la 10 cm. Pe creste, rafalele de peste 90 km/h vor viscoli ninsoarea. Maximele se vor situa între 8 și 19 grade.

În București, valorile termice scad spre 17-18 grade. Spre seară sunt condiții de ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări de până la 45 km/h.

Miercuri, vreme neobișnuit de rece

Răcirea se accentuează, temperaturile coborând sub normele calendaristice.

În țară, maximele nu mai trec de 16 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei minimele ating pragul de îngheț (-5 grade). Ninsorile continuă la munte, iar vântul rămâne activ în majoritatea regiunilor, în special în sud-vest și est.

În București va fi o zi mohorâtă, cu cel mult 15 grade în termometre și posibile ploi slabe.

Joi, precipitații mixte și brumă

Vremea devine deosebit de rece pentru această dată la nivelul întregii țări.

În țară, cerul va fi noros, cu ploi extinse. În regiunile de nord, centru și est, ploile se vor transforma trecător în precipitații mixte (lapoviță). La munte predomină ninsorile. Temperaturile pornesc de la un minim de -5 grade în Transilvania și ating maxim 15 grade pe litoral.

În Capitală, maxima stagnează în jurul valorii de 12 grade, cu șanse mari de ploaie în a doua parte a zilei.

Instabilitate prelungită în week-end-ul Paștelui

ANM estimează că la sfârșitul săptămânii se vor menține temperaturile sub mediile multianuale. Deși valorile termice vor fluctua ușor de la o zi la alta, probabilitatea pentru precipitații va rămâne ridicată în toate regiunile țării, inclusiv în București, unde probabilitatea de ploaie se menține crescută.