Prognoza meteo, 9 decembrie 2025. Zi mohorâtă, cu maxime de 14 grade, ploi slabe și cod galben de ceață

Vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru începutul lunii decembrie, însă ceața persistentă, burnița și ploile slabe vor continua să afecteze mai multe regiuni ale țării.

Vremea continuă să se menţină mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă şi marţi, 9 decembrie, deși atmosfera va fi dominată de ceață densă, burniță și un plafon de nori joși în multe zone ale țării. Maximele vor ajunge până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, iar în regiunile nordice sunt posibile ploi slabe, în timp ce în zonele montane înalte se pot semnala precipitații mixte.

Valorile termice rămân peste mediile climatologice ale lunii decembrie, dar ziua este mohorâtă, cerul fiind predominant acoperit în nord-vest, centru și în depresiuni sau zonele joase din sud, unde norii joși se vor menține o bună parte din zi.

Spre seară și în cursul nopții, se vor semnala ploi slabe, izolat în Maramureș, nordul Transilvaniei și nordul Moldovei. În nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor avea caracter mixt. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane.

Temperatura maximă va oscila între 5 și 14 grade, iar cea minimă se va situa între -1 și 6 grade.

Ceața va apărea din nou în zonele joase, mai ales dimineața și noaptea, iar în sud poate persista pentru intervale mai lungi. Până la ora 9:00 este valabilă o avetizare de tip un cod galben pentru județele Botoșani, Suceava, Alba, Argeș, Dâmbovița, Timiș și Hunedoara.

Vremea în Capitală

Şi în București cerul va rămâne mai mult noros, iar în primele ore ale dimineții și din nou în cursul nopții sunt posibile episoade de ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa între 7 și 9 grade Celsius, iar minima va coborî în jurul valorii de 2 grade.