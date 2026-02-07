Vreme neobișnuit de caldă sâmbătă, dar cu ploi și polei în mai multe regiuni

Meteorologii au anunțat că sâmbătă, 7 februarie, vremea va fi în general mai caldă decât media perioadei, cu cer noros și precipitații slabe.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile din timpul zilei vor fi mai mici decât cele din intervalul anterior în regiunile intracarpatice, dar în continuare vor fi peste mediile climatologic specifice datei.

Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, îndeosebi în jumătatea nordică a țării, sub formă de ploaie.

Din a doua parte a nopții, în estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei și zona subcarpatică, precipitațiile vor fi mixte, iar izolat se va depune polei. La munte, ziua vor fi predominant ploi, iar noaptea precipitații mixte și, la altitudini mari, ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului, local în sud-vest, cu viteze la rafală de 40–45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 4 grade.

Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, îndeosebi în sud și est, vor fi condiții de ceață.

În București, cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea vor fi condiții de ploaie slabă trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7–8 grade, iar cea minimă în jur de 2 grade. Dimineața va fi ceață.