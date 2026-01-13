Video Experiment la minus 17 grade Celsius: Aceasta este temperatura din „biroul” jandarmilor montani

Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Române au făcut un experiment prin care au vrut să arate condițiile vitrege în care lucrează în perioade de ger cumplit.

”Aceasta este temperatura din "biroul" jandarmilor montani”, este mesajul transmis marți pe Facebook de Jandarmeria Română, însoțit de un video care prezintă ce se întâmplă cu apa fierbinte atunci când este aruncată în văzduh, la minus 17 grade Celsius.

Jandarmeria Montană este o structură de renume a Jandarmeriei Române și are în grijă cărările și înălțimile Munților Carpați ai României.

Sunt 570 de jandarmi montani și 77 de structuri specializate dispuse în 21 de județe ale țării. Toți jandarmii montani parcurg cursuri de pregătire în domeniul schiatului, alpinismului și acordării primului ajutor medical. Toate aceste stagii se fac în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan „Regele Carol I” Sinaia, unitate militară de pregătire în domeniul montan, care aparține Jandarmeriei Române.

La nivel național, Jandarmeria Română acoperă 455 obiective turistice, 758 trasee turistice, 142 zone de agrement și 167 areale naturale protejate având un timp mediu de răspuns la intervențiile de căutare și salvare a persoanelor aflate în dificultate în zona montană de circa 95 de minute vara și 135 de minute iarna.