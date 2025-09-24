Temperaturile scad brusc de miercuri. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie anunță o scădere bruscă a temperaturilor începând de miercuri, 24 septembrie, mai întâi în nordul și centrul Moldovei, apoi și în restul regiunilor. Potrivit meteorologilor ANM, temperaturile vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Valorile termice vor fi cu 10 – 15 grade Celsius mai scăzute față de zilele precedente, iar vremea rece se va menține până vineri seară.

De miercuri noapte spre joi (24/25 septembrie), vântul se va intensifica temporar în jumătatea de sud a țării și, izolat, în celelalte regiuni. Rafalele vor atinge în general 40 – 50 km/h.

Pentru data de 25 septembrie, intervalul 7.00 – 21.00, meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, unde rafalele pot depăși 65 km/h.