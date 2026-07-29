România intră sub valul de căldură. Cod galben de caniculă în șapte județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 29 iulie, un Cod galben de caniculă, valabil pentru ziua de joi și noaptea de joi spre vineri în șapte județe din vestul țării. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde treptat în aproape toată România și va persista inclusiv săptămâna viitoare.

Potrivit ANM, avertizarea Cod galben este valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 31 iulie, ora 10:00 și vizează județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 33 – 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Câmpia de Vest. În unele zone, noaptea va deveni tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade.

În paralel, meteorologii au emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, care anunță vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării.

Potrivit prognozei, canicula se va manifesta în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar spre sfârșitul săptămânii va cuprinde și Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și, pe arii restrânse, zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Meteorologii estimează maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, iar în Câmpia de Vest temperaturile vor urca vineri, sâmbătă și duminică până la 38 – 39 de grade Celsius.

Totodată, în vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 20 de grade, iar în Dealurile de Vest se vor înregistra valori de 22 – 24 de grade.

ANM avertizează că valul de căldură nu se va opri la începutul lunii august. Potrivit meteorologilor, în perioada 3 – 9 august acesta va persista și se va intensifica, astfel încât vremea va deveni caniculară pe arii extinse, iar disconfortul termic va rămâne accentuat în mare parte din țară.