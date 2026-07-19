 România, două anotimpuri într-o zi. Cod portocaliu de vijelii, ploi torenţiale şi grindă şi cod galben de caniculă. Harta zonelor afectate | adevarul.ro
search
Duminică, 19 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

România, două anotimpuri într-o zi. Cod portocaliu de vijelii, ploi torenţiale şi grindă şi cod galben de caniculă. Harta zonelor afectate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Duminică, în România vremea trece de la o extremă la alta: în unele regiuni se anunţă furtuni puternice, cu grindină, în timp ce în altele căldura rămâne greu de suportat, temperaturile putând ajunge până la 37 de grade.

Două anotimpuri în aceeaşi zi, în România. FOTO: Shutterstock
Două anotimpuri în aceeaşi zi, în România. FOTO: Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică, 18 iulie, avertizări cod portocaliu şi cod galben pentru mai multe zone din ţară. În Moldova şi Transilvania, meteorologii anunţă averse puternice, vijelii şi grindină, în timp ce în sud şi vest temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius.

Codul portocaliu este valabil duminică până la ora 19:00 în jumătatea de nord a Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, precum şi în zonele montane din Carpaţii Orientali şi Meridionali.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Meteorologii prognozează averse torenţiale, rafale de vânt de 70-90 km/h, grindină cu diametrul între 2 şi 5 centimetri şi descărcări electrice frecvente.

Cantităţile de apă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat în intervale de una până la trei ore, iar în unele zone pot depăşi 50–60 de litri pe metru pătrat.

În sud, temperaturile ajung la 37 de grade

În aceeaşi zi, în Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei, sudul şi local centrul Moldovei, precum şi în sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă. Temperaturile maxime ajung la 34-37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) depăşeşte pragul critic de 80 de unităţi.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Şi nopţile vor fi greu de suportat în aceste zone, meteorologii anunţând temperaturi minime de 20-22 de grade, valori caracteristice nopţilor tropicale.

Ploi şi vijelii în mai multe regiuni

Un alt cod galben de instabilitate atmosferică este valabil duminică în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei, în Moldova şi Oltenia.

Aici sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 km/h şi, izolat, pot depăşi 80 km/h. Grindina poate avea diametrul între 1 şi 4 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantităţile de apă pot ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăşi 40 de litri pe metru pătrat.

Furtuni în vest şi nord-vest în timpul nopţii

În noaptea de duminică spre luni, avertizarea cod galben continuă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul şi nordul Transilvaniei şi nord-vestul Olteniei.

În aceste zone sunt aşteptate rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii, ploi torenţiale, descărcări electrice şi grindină cu dimensiuni între 1 şi 3 centimetri. Cantităţile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp, iar pe alocuri pot depăşi 30 de litri pe metru pătrat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
FT: Trump va anunța finanțarea mișcării MAGA în Europa. Subvenții americane pentru contestarea legilor UE
stirileprotv.ro
image
Gândul a descoperit prima minciună oficială a lui Ilie Bolojan spusă la câteva zile după ce l-a înlocuit pe Ciucă la șefia liberalilor: „Dacă PNL nu cere scăderea numărului parlamentarilor la 300 în 6 luni, nu mai stau în funcția de președinte al partidului”
gandul.ro
image
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
mediafax.ro
image
Au decis să îi dea deja trofeul lui Lionel Messi! FIFA, decizie controversată înainte de finala CM 2026
fanatik.ro
image
John Lough, fost reprezentant NATO la Moscova: „Rusia va fi în căutarea unor noi lideri în curând”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
La 80 de ani, Ilie Năstase a spus ce pensie are: ”Vă dați seama? Sunt locotenent-colonel”
digisport.ro
image
Cum și-a răsfățat Daniel Buzdugan mama după accidentul suferit de aceasta: „Una din cele mai fericite zile din viața mea”
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român, arestat în Italia pentru că îşi maltrata soţia însărcinată şi o obliga să se prostitueze
observatornews.ro
image
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
cancan.ro
image
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
newsweek.ro
image
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
prosport.ro
image
Greșeli pentru care poți rămâne fără permis de conducere în Grecia. O simplă parcare l-a lăsat pe un român fără dreptul de a conduce timp de două luni
playtech.ro
image
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
fanatik.ro
image
Obsesia lui Putin pentru viața veșnică: căpșuni modificate genetic, laboratoare secrete, terapii genetice și experimente controversate
ziare.com
image
”N-a văzut meciul”. Thomas Tuchel i-a lăsat mască pe englezi, după ”bijuteria” Franța - Anglia: ”Nu știam”
digisport.ro
image
Cum a schimbat-o plecarea Violetei în America pe Andreea Marin: „Cea mai lungă despărțire a noastră”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Un „călător în timp”, care susține că vine din anul 2118, dezvăluiri uluitoare despre viitorul omenirii: „Meritați să știți adevărul”
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026
click.ro
image
Cum poți plăti mai puțin la facturile de energie. Intervalul orar în care este recomandat să folosești mașina de spălat
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Ilie. Tradiția spune că atrage ghinion și pagube
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?