România, două anotimpuri într-o zi. Cod portocaliu de vijelii, ploi torenţiale şi grindă şi cod galben de caniculă. Harta zonelor afectate

Duminică, în România vremea trece de la o extremă la alta: în unele regiuni se anunţă furtuni puternice, cu grindină, în timp ce în altele căldura rămâne greu de suportat, temperaturile putând ajunge până la 37 de grade.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică, 18 iulie, avertizări cod portocaliu şi cod galben pentru mai multe zone din ţară. În Moldova şi Transilvania, meteorologii anunţă averse puternice, vijelii şi grindină, în timp ce în sud şi vest temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius.

Codul portocaliu este valabil duminică până la ora 19:00 în jumătatea de nord a Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, precum şi în zonele montane din Carpaţii Orientali şi Meridionali.

Meteorologii prognozează averse torenţiale, rafale de vânt de 70-90 km/h, grindină cu diametrul între 2 şi 5 centimetri şi descărcări electrice frecvente.

Cantităţile de apă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat în intervale de una până la trei ore, iar în unele zone pot depăşi 50–60 de litri pe metru pătrat.

În sud, temperaturile ajung la 37 de grade

În aceeaşi zi, în Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei, sudul şi local centrul Moldovei, precum şi în sud-vestul Dobrogei este cod galben de caniculă. Temperaturile maxime ajung la 34-37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) depăşeşte pragul critic de 80 de unităţi.

Şi nopţile vor fi greu de suportat în aceste zone, meteorologii anunţând temperaturi minime de 20-22 de grade, valori caracteristice nopţilor tropicale.

Ploi şi vijelii în mai multe regiuni

Un alt cod galben de instabilitate atmosferică este valabil duminică în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei, în Moldova şi Oltenia.

Aici sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni.

Rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 km/h şi, izolat, pot depăşi 80 km/h. Grindina poate avea diametrul între 1 şi 4 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantităţile de apă pot ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăşi 40 de litri pe metru pătrat.

Furtuni în vest şi nord-vest în timpul nopţii

În noaptea de duminică spre luni, avertizarea cod galben continuă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul şi nordul Transilvaniei şi nord-vestul Olteniei.

În aceste zone sunt aşteptate rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii, ploi torenţiale, descărcări electrice şi grindină cu dimensiuni între 1 şi 3 centimetri. Cantităţile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp, iar pe alocuri pot depăşi 30 de litri pe metru pătrat.