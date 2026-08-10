 BNR menține dobânda-cheie de politică monetară la 6,5% | adevarul.ro
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BNR menține dobânda-cheie de politică monetară la 6,5%

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Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis, în ședința de luni, 10 august 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an.

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BNR a păstrat, de asemenea, dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și dobânda pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

Banca centrală a decis totodată menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Decizia înseamnă că dobânda-cheie rămâne la același nivel, în condițiile în care BNR urmărește evoluția inflației și impactul acesteia asupra economiei.

Menținerea dobânzii la 6,5% ar indica faptul că BNR preferă, cel puțin pentru moment, să păstreze o politică monetară restrictivă pentru a limita presiunile inflaționiste. O reducere a dobânzii ar putea stimula creditarea și consumul, dar ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Pe de altă parte, o dobândă ridicată înseamnă credite mai scumpe pentru populație și companii și poate tempera investițiile și consumul. În același timp, dobânzile mai mari pot susține economisirea, prin randamente mai atractive pentru depozitele bancare.

Decizia BNR este urmărită atent și de cei care au credite în lei, întrucât evoluția dobânzii-cheie poate influența, indirect, costul finanțării. Pentru creditele cu dobândă variabilă, evoluția indicilor de piață rămâne un factor important în stabilirea ratelor lunare.

Banca centrală trebuie astfel să găsească un echilibru între combaterea inflației și evitarea unei presiuni suplimentare asupra economiei, într-un moment în care consumul, investițiile și finanțele publice sunt deja afectate de condițiile economice dificile.

Decizia privind dobânda-cheie va fi însoțită de noile estimări ale BNR privind inflația, care vor oferi indicii importante despre direcția politicii monetare în lunile următoare.

BNR nu a mai modificat dobânda-cheie de doi ani. Ultima schimbare a avut loc în august 2024, când banca centrală a redus rata de politică monetară de la 6,75% la 6,5%. De atunci, nivelul de 6,5% a fost menținut la toate ședințele de politică monetară.

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