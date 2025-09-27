Prognoza meteo în weekend. La cât ajung temperaturile

România va avea parte de un weekend cu vreme plăcută de toamnă, cu maxime de aproximativ 20 de grade Celsius și cer variabil. Meteorologii avertizează că până sâmbătă după-amiază rămâne în vigoare un Cod Galben de vânt puternic în județul Caraș-Severin. În București, temperaturile vor crește treptat, iar după o dimineață rece, sâmbătă se anunță până la 21 de grade.

Sâmbătă, 27 septembrie, cerul va fi variabil, cu soare printre nori în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 8 grade, mai ales în zonele depresionare.

Duminică, 28 septembrie, vremea se anunță și mai frumoasă. Soarele va domina cerul în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius, în timp ce minimele nu vor coborî sub 10 grade.

Cod galben de vânt

Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de vânt valabilă de vineri, 26 septembrie, ora 10:00, până sâmbătă, 27 septembrie, ora 15:00, pentru județul Caraș-Severin, unde rafalele vor atinge viteze de 55–70 km/h, iar în zona montană chiar 80–90 km/h.

Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis două informări privind vremea în Capitală.

Potrivit acestora, până sâmbătă la ora 10.00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 17…19 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Sâmbătă, până după-amiază, lucrurile se mai îmbunătățesc față de ziua precedentă, vântul bate mai încet, iar temperaturile cresc ușor.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade.