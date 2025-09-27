search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prognoza meteo în weekend. La cât ajung temperaturile

0
0
Publicat:

România va avea parte de un weekend cu vreme plăcută de toamnă, cu maxime de aproximativ 20 de grade Celsius și cer variabil. Meteorologii avertizează că până sâmbătă după-amiază rămâne în vigoare un Cod Galben de vânt puternic în județul Caraș-Severin. În București, temperaturile vor crește treptat, iar după o dimineață rece, sâmbătă se anunță până la 21 de grade.

Temperaturile vor crește treptat, iar sâmbătă se anunță până la 21 grade. FOTO: Arhivă
Temperaturile vor crește treptat, iar sâmbătă se anunță până la 21 grade. FOTO: Arhivă

Sâmbătă, 27 septembrie, cerul va fi variabil, cu soare printre nori în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 8 grade, mai ales în zonele depresionare.

Duminică, 28 septembrie, vremea se anunță și mai frumoasă. Soarele va domina cerul în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius, în timp ce minimele nu vor coborî sub 10 grade.

Cod galben de vânt 

Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de vânt valabilă de vineri, 26 septembrie, ora 10:00, până sâmbătă, 27 septembrie, ora 15:00, pentru județul Caraș-Severin, unde rafalele vor atinge viteze de 55–70 km/h, iar în zona montană chiar 80–90 km/h.  

Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis două informări privind vremea în Capitală.

Potrivit acestora, până sâmbătă la ora 10.00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 17…19 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Sâmbătă, până după-amiază, lucrurile se mai îmbunătățesc față de ziua precedentă, vântul bate mai încet, iar temperaturile cresc ușor.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
fanatik.ro
image
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului” unde femeile nu îndrăzneau să intre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
Mirel Rădoi a "mitraliat" 3 jucători de la Dinamo: "A fugit ca o fetiță!" / "Stați după bodyguarzi și aruncați cu apă?"
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă
playtech.ro
image
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Meteo 27-28 septembrie 2025. Ninge în România
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate