search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ninsori în Bucegi înainte de 1 Mai și ploi în mai multe regiuni. Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști

0
0
Publicat:

Salvamontiştii din Serviciul Judeţean Salvamont Braşov avertizează că, în zona superioară a Masivului Bucegi, se înregistrează ninsori şi precipitaţii mixte, recomandând turiştilor prudenţă sporită şi echipare corespunzătoare condiţiilor de iarnă.

FOTO: Captură Video / Facebook
„Salvatorii montani aflaţi în patrulare în Masivul Bucegi atrag atenţia asupra condiţiilor meteo din zona superioară, unde se înregistrează ninsori şi precipitaţii mixte. Recomandăm tuturor turiştilor să abordeze traseele cu prudenţă, să utilizeze echipament de iarnă adecvat şi să se informeze, înainte de plecare, cu privire la evoluţia vremii şi starea traseelor”, au transmis, miercuri, 29 aprilie, reprezentanţii Salvamont Braşov.

Aceştia subliniază importanţa menţinerii legăturii cu echipele Salvamont din zonele montane vizate şi respectarea indicaţiilor acestora, mai ales în contextul minivacanţei de 1 Mai, când se estimează o creştere semnificativă a numărului de turişti pe munte.

Cum va fi vremea de 1 mai 

Administrația Națională de Meteorologie anunţă o uşoară încălzire a vremii în majoritatea regiunilor ţării, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 18 şi 20 de grade Celsius şi minime între 4 şi 8 grade. Cu toate acestea, meteorologii avertizează că vor exista perioade cu precipitaţii în mai multe zone.

Astfel, în Banat şi Crişana, temperaturile vor ajunge la aproximativ 20 de grade, cu minime de 6–7°C şi posibile ploi, mai ales după 27 aprilie. În Transilvania şi Moldova, maximele vor fi de circa 18°C, iar minimele între 4 şi 6°C, fiind aşteptate precipitaţii, în special spre finalul lunii aprilie.

În Maramureş, valorile termice vor urca spre 20°C, cu minime de 5–6°C şi intervale cu ploi după 26 aprilie, iar în Dobrogea, vremea se va încălzi uşor la începutul lunii mai, însă probabilitatea de precipitaţii va creşte după 28 aprilie.

În Muntenia şi Oltenia, temperaturile vor ajunge la 20°C, cu minime între 7 şi 8°C, iar ploile sunt aşteptate la finalul lunii aprilie şi începutul lunii mai. În Bucureşti, valorile termice se vor situa uşor sub normele perioadei, cu posibile ploi temporare.

La munte, maximele vor fi de aproximativ 10°C, iar minimele între 1 şi 2°C, condiţii în care riscul de precipitaţii, inclusiv sub formă de ninsoare, rămâne ridicat, în special după 27 aprilie.

Ziua de 1 Mai este dedicată celebrării drepturilor lucrătorilor și solidarității între aceștia, având origini în mișcările muncitorești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De-a lungul timpului, a devenit atât un simbol al luptei pentru condiții mai bune de muncă, cât și o zi liberă asociată cu relaxarea și ieșirile în aer liber.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

