Vreme deosebit de rece în weekendul de 1 Mai: ploi, lapoviță la munte și temperaturi sub normalul perioadei

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii de 1 Mai și în primul weekend din mai, cu temperaturi sub normalul perioadei și precipitații în mai multe regiuni ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul 1 mai, ora 09:00 – 2 mai, ora 09:00, vremea va rămâne deosebit de rece pentru început de lună. Deși în sud valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă, în restul țării temperaturile vor rămâne scăzute.

Cerul va fi variabil în vest, iar în celelalte regiuni vor apărea înnorări temporare. Ploi slabe, de scurtă durată, sunt așteptate local în sud și est și izolat în centru. La munte, în special în Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1500 m, vor apărea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat, la finalul nopții, se va produce brumă.

Vremea în București: frig și ploaie slabă

În Capitală, vremea rămâne rece pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 12–14 grade, iar minimele la 3–4 grade. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe sunt mai probabile după-amiaza.

Potrivit ANM, în intervalul 2 mai, ora 09:00 -3 mai, ora 09:00, vremea rămâne rece în sud, est și centru, unde temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei. Norii se vor accentua temporar, iar pe arii locale vor apărea averse de ploaie, uneori însoțite izolat de descărcări electrice și cantități mai însemnate de apă.

La munte vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

În schimb, în vest și nord-vest, vremea va fi mai stabilă, apropiată de normalul climatologic, cu șanse reduse de ploi și perioade însorite. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în zonele montane și în estul și sud-estul țării.