Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Cele mai scăzute temperaturi în Sâmbăta Paștelui. Localitatea unde s-a înregistrat - 8 grade Celsius

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 10-11 aprilie, au fost înregistrate temperaturi negative în majoritatea țării. Cele mai scăzute s-au înregistrat în Miercurea Ciuc, unde temperaturile au coborât până la -8 grade Celsius.

FOTO: ANM
Meteoplus a publicat lista localităților în care s-au înregistrat temperaturi negative.

  • -8° Miercurea Ciuc
  • -7° Toplița
  • -7° Poiana Stampei
  • -6° Joseni
  • -6° Bucin
  • -6° Târgu Lăpuș
  • -5° Satu Mare
  • -5° Supuru de Jos
  • -4° Întorsura Buzăului
  • -3° Suceava
  • -3° Baia Mare
  • -3° Bacău
  • -3° Rădăuți
  • -3° Sighetu Marmației
  • -3° Chișineu-Criș
  • -3° Varadia de Mureș
  • -3° Câmpeni
  • -3° Negrești - Vaslui
  • -3° Târgu Secuiesc
  • -2° Iași
  • -2° Petroșani
  • -2° Târgu Neamț
  • -2° Bistrița
  • -2° Dej
  • -2° Odorheiu Secuiesc
  • -2° Sfântu Gheorghe CV
  • -1° Botoșani
  • -1° Vaslui
  • -1° Deva

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile, mai ales cele din timpul zilei, vor crește ușor în cea mai mare parte a țării, însă se vor situa în continuare sub cele specifice datei.

Cerul va fi temporar noros și vor fi precipitații slabe, pe arii restrânse, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în zona montană. Acestea vor fi mai ales ninsori la munte, mixte în zona subcarpatică și sub formă de ploaie în rest. În regiunile estice, trecător, se va semnala și măzăriche.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7–8 grade în estul Transilvaniei și, izolat, 16 grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade pe litoral.

Izolat, noaptea, se va forma ceață, dar și brumă, îndeosebi în vest, centru și nord.

În București, temperaturile se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, în ușoară creștere față de ziua anterioară, va fi de 13–14 grade, iar cea minimă de 2–4 grade.

Pentru intervalul 13–20 aprilie 2026, ANM estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. Regimul de precipitații va fi deficitar în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se va menține în limite normale.

