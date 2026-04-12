Vremea în dimineața Paștelui: ceață, brumă și temperaturi mai scăzute decât valorile obișnuite acestei perioade de primăvară

Vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei în cursul zilei de 12 aprilie. Deși temperaturile vor crește ușor, în multe zone vor continua să fie sub valorile obișnuite.

Temperaturile vor continua să crească ușor, însă în majoritatea regiunilor se vor menține sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, mai ales pe parcursul zilei, în est și sud-est.

În Carpații Orientali și în masivele estice ale Carpaților Meridionali vor fi semnalate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge, în general, 50-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în estul Transilvaniei și 7-8 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, local, mai ales în nord și centru, se va produce brumă, iar în sud-est, izolat, va fi ceață, potrivit Observator.

În București, valorile termice se vor menține sub cele obișnuite pentru această dată. Temperatura maximă va atinge 14-15 grade, iar cea minimă se va situa între 3 și 5 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe trecătoare pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

