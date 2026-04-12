Video Noaptea Învierii în România: credincioșii au sfidat vremea pentru a primi Lumina Sfântă: „Ne ajută să trecem peste toate obstacolele”

Credincioșii ortodocși din întreaga țară au participat în număr mare la slujbele de Înviere, în ciuda vremii capricioase. Oamenii au luat Lumina Sfântă, s-au rugat pentru pace, sănătate și liniște și au dat mai departe vestea: Hristos a înviat!

La Iași, aproape 4.000 de persoane au fost prezente pe esplanada Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, potrivit unui reportaj al Știrilor ProTV.

Mulți au venit pentru prima dată la slujba de Înviere, atrași de atmosfera de sărbătoare și de dorința de a primi lumină. „E primul an în care venim… plecăm cu un sentiment de liniște”, a spus un tânăr participant.

La Mănăstirea Voroneț, curtea interioară a devenit neîncăpătoare, iar credincioșii au asistat la slujbă în ciuda ploii. „Să fim sănătoși cu toții și să ne putem crește nepoții în pace și liniște”, a mărturisit o femeie.

ÎPS Teodosie: „Este legătura noastră a ortodocşilor cu Dumnezeu”

La Constanța, Lumina Sfântă a fost adusă pe mare, conform tradiției, de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

„Această lumină nematerială sfântă este legătura noastră a ortodocşilor cu Dumnezeu pe care nici un val sau vânt sau vreo primejdie nu o poate opri”, a spus ierarhul.

De pe faleza Cazinoului, credincioșii au pornit în procesiune către Catedrala „Sfinții Petru și Pavel”.

La Cluj-Napoca, slujba de la Catedrala Mitropolitană a adunat numeroși credincioși, unii veniți special din străinătate pentru a petrece Paștele acasă. Un cuplu sosit din Elveția a venit direct de la aeroport la slujbă: „Am putut să rezolvăm cu serviciul să putem să venim”, a spus femeia.

Și la Timișoara, Catedrala Mitropolitană a fost plină, iar la Arad, slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Înaltpreasfințitul Timotei. „Ne rugăm pentru familia noastră, pentru prieteni”, a spus o participantă.

În Poiana Brașov, turiștii aflați în vacanță au venit la biserică pentru a lua lumină. „Cred că asta cu siguranță ne ajută să trecem peste toate obstacolele”, a spus o femeie. După slujbă, cei cazați în stațiune au fost întâmpinați cu ouă roșii, cozonac, pască și vin.

Și în Capitală, credincioșii au venit în număr mare să ia lumină.



Patriarhul Daniel: „Această Sărbătoare a Sărbătorilor luminează și orientează întreaga viață a Bisericii spre Învierea de obște”

Patriarhul Daniel a transmis, în mesajul rostit la Slujba Învierii de la Catedrala Patriarhală, că „Învierea nu este un fenomen natural. Este darul lui Hristos pentru întreaga umanitate”, potrivit Basilica.ro.

Preafericirea Sa a subliniat că Învierea nu reprezintă o simplă revenire la viața pământească, ci începutul unei existențe noi: „Învierea lui Hristos nu este revenire la viața biologică trecătoare, ci desființarea morții și inaugurarea vieții cerești veșnice”.

Patriarhul României a evidențiat caracterul unic al credinței creștine în contextul epocii în care a apărut. „Credința creștinilor în învierea lui Hristos și învierea tuturor oamenilor la sfârșitul veacurilor a fost cea mai nouă și neobișnuită credință apărută în lumea antică”, a afirmat acesta.

El a explicat că, spre deosebire de concepțiile filosofice ale vremii, creștinismul afirmă învierea trupului, nu doar nemurirea sufletului. „Se admitea nemurirea sufletului, dar nu se admitea credința în învierea trupului, deoarece materia trupului era considerată ca ceva rău, ca o închisoare pentru spirit”, a precizat Patriarhul.

Patriarhul Daniel a amintit că Mântuitorul a săvârșit și alte învieri din morți, însă acestea nu au avut caracter definitiv: „Învierea Domnului Iisus Hristos este total diferită de aceste trei învieri din morți, deoarece, prin învierea Sa, El a inaugurat o altă viaţă: viaţa cerească veşnică”

Patriarhul a citat și cuvintele Mântuitorului, care arată că Hristos este izvorul vieții veșnice: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25) și a invocat mărturia Sfântului Apostol Pavel: „Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui” (Romani 6, 9), subliniind că Învierea privește întreaga ființă umană, inclusiv trupul, care va fi transfigurat: „Trupurile celor înviaţi vor fi duhovnicești, nestricăcioase sau incoruptibile și nemuritoare”.

Patriarhul Daniel a vorbit și despre rolul Sfinților Părinți în apărarea credinței în Înviere, arătând că aceasta a fost contestată încă din primele secole, dar a rămas temelia teologiei creștine. El a subliniat că întreaga viață a Bisericii este orientată spre această realitate și că pregătirea pentru Paști – prin post, rugăciune și împărtășire – conduce la trăirea deplină a bucuriei pascale.

„Această Sărbătoare a Sărbătorilor luminează și orientează întreaga viață a Bisericii spre Învierea de obște și spre fericirea eternă a îngerilor și a oamenilor din împărăția iubirii veșnice a prea Preasfintei Treimi. Ne rugăm Lui să ne dăruiască tuturor bucurie și pace, sănătate și mântuire!”, a transmis Patriarhul.